影／都更第八箭針對海砂屋 蔣萬安：讓住戶早日擺脫恐懼

台北市建城百年來，隨著時間的推移、人口的擴張，加上台灣位處地震發生的高危險區，建築老舊問題亟需改善，台北市府去年從「公辦都更降門檻-公辦都更7599專案計畫」開始推出「都更5箭」政策，同年10月又再加碼推出「防災型都更專案」及「整建住宅專案計」等都更2箭，加強防災韌性、促進整宅新生，多管齊下加速都市更新、打造韌性耐災的城市。

全台北市的高氣離子混凝土建築物，也就是一般民眾熟知的海砂屋，時常會出現天花板水泥無預警掉落、陽台圍籬墜落等意外，造成住戶及行人生命安全受到威脅，再加上極端氣候及地震等天然災害加劇，加速重建海砂屋刻不容緩。台北市蔣萬安今天正式啟動都更第8箭：「台北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫」，推出「列管我就幫」、「過半即進場」兩大亮點服務，只要經台北市列管屬「須拆除重建」之海砂屋，整合第一階段都更意願超過50%，即可申請專案參與辦理都更。