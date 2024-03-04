快訊

發錢了！新制勞退分紅今入帳 逾半數勞工分配超過2萬元

堅持「碰撞」和「撞船」不同 管碧玲：我不是棄車保帥的人

出國慘遇桃機歲修！旅客苦等4小時「航班被取消」氣轟：家人在仙台等我

影／都更第八箭針對海砂屋 蔣萬安：讓住戶早日擺脫恐懼

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
針對海砂屋，台北市長蔣萬安今天正式啟動都更第8箭。記者邱德祥／攝影
針對海砂屋，台北市長蔣萬安今天正式啟動都更第8箭。記者邱德祥／攝影

北市建城百年來，隨著時間的推移、人口的擴張，加上台灣位處地震發生的高危險區，建築老舊問題亟需改善，台北市府去年從「公辦都更降門檻-公辦都更7599專案計畫」開始推出「都更5箭」政策，同年10月又再加碼推出「防災型都更專案」及「整建住宅專案計」等都更2箭，加強防災韌性、促進整宅新生，多管齊下加速都市更新、打造韌性耐災的城市。

全台北市的高氣離子混凝土建築物，也就是一般民眾熟知的海砂屋，時常會出現天花板水泥無預警掉落、陽台圍籬墜落等意外，造成住戶及行人生命安全受到威脅，再加上極端氣候及地震等天然災害加劇，加速重建海砂屋刻不容緩。台北市蔣萬安今天正式啟動都更第8箭：「台北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫」，推出「列管我就幫」、「過半即進場」兩大亮點服務，只要經台北市列管屬「須拆除重建」之海砂屋，整合第一階段都更意願超過50%，即可申請專案參與辦理都更。

第二階段由市府就現行畫定更新地區範圍提供建築、財務草案，並辦理說明會向社區說明，經意願調查達75%即可進入第三階段，由市府啟動公開評選實施者作業，協助海砂屋早更新重建。目前全市共有33案海砂屋尚未報核都更事業計畫及辦理自辦公聽會，可立即適用本計畫，讓住戶早日擺脫恐懼，入住耐災宜居的嶄新家園。

針對海砂屋，台北市長蔣萬安（中）今天正式啟動都更第8箭：「台北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫」，推出「列管我就幫」、「過半即進場」兩大亮點服務。記者邱德祥／攝影
針對海砂屋，台北市長蔣萬安（中）今天正式啟動都更第8箭：「台北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫」，推出「列管我就幫」、「過半即進場」兩大亮點服務。記者邱德祥／攝影

北市 海砂屋 都更

延伸閱讀

沒滿載測試大巨蛋原形畢露？ 蔣萬安：邀集跨局處總檢討

被說撞臉「醜水」花燈…盧秀燕合體蔣萬安逛燈會 互誇對方女神、男神

大安森林公園建園30年 蔣萬安曝黃大洲當年被包圍往事

林右昌動作頻頻想選雙北市長？蔣萬安：他沒偷偷告訴我

相關新聞

沒滿載測試大巨蛋原形畢露？ 蔣萬安：邀集跨局處總檢討

台北大巨蛋周末中信兄弟與讀賣巨人軍交手，吸引逾3萬多人到場見證，不過因外野看台漏水、排隊動線等問題，遭議員質疑議會早要求...

2024台北燈節落幕 環保局清出逾56公噸垃圾

長達31天的「2024台北燈節龍躍光城」昨圓滿閉幕，期間吸引約574萬人次參觀，增加周邊商機，卻也帶來不少垃圾。北市環保...

猴硐虎斑貓肚子破一大洞 動保處緊急手術縫合

新北瑞芳區猴硐以貓聞名，目前有158隻貓，皆有照冊管理。日前一隻虎斑貓疑似遭垃圾堅硬物質劃傷，肚子破一大洞，動保處緊急手...

完善板橋汙水系統 浮洲接管工程決標計3266戶受惠

新北人口持續成長，民生用水成關鍵，首善之區板橋汙水接管率已將近九成，但仍有浮洲等地區尚待接管。新北水利局表示，該地區相關...

旅遊無處去？ 澄清湖爆人潮開管制民怨多 台水表達歉意

台灣自來水公司近日在澄清湖風景區舉辦懷舊兒童樂園活動，因人潮暴增，導致周圍交通阻塞，緊急實施入場管制。順利入區遊玩的民眾...

王彩樺、溫嵐到新北 38婦女節音樂會、市集通通有

3月8日國際婦女節，新北市府將在婦女節當天及周末，舉辦新北女力綻放藝術饗宴，邀請新北市交響樂團以及眾多天后級歌手，包括官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。