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北市西寧國宅明年拆 355戶待安置

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
西寧綜合大樓於1982年啟用，至今逾40載，北市府預計2026年進行建物拆除工程並興建社會住宅。本報資料照片
西寧綜合大樓於1982年啟用，至今逾40載，北市府預計2026年進行建物拆除工程並興建社會住宅。本報資料照片

台北市西寧綜合大樓（西寧國宅）預計明年拆除，有議員擔心，原住戶幾乎為經濟弱勢，搬遷他處無非雪上加霜，里長希望提供中低收入戶搬遷、安置補助。都發局說，待安置住戶有355戶，弱勢身分者將提供萬華區福星、青年社宅及南港基河三期中繼宅入住外，也會補貼6千至1萬1千元租金補貼，並會請社會局提供必要的搬遷協助。

萬華區福星里長李黃玉根說，得知西寧國宅即將拆除後，一直都有四處尋求協助，市府也有考慮請崔媽媽基金會支援，盼減低弱勢戶負擔。西寧國宅3房24坪才8000多元，不會去要求市府和以前一樣便宜，但希望能夠提供經濟弱勢戶租金補貼及搬遷費用，像是老人就搬不動重物，需要搬家公司幫忙。

議員吳志剛說，西寧國宅住戶多為經濟弱勢，住宅僅求遮風避雨，只要房租便宜，不過現在國宅將改建，原住戶被迫搬遷他處，對低收的弱勢戶來說，經濟無非雪上加霜，都發局應研擬西寧國宅中低收入戶搬遷、安置補助方案，解決生活困境。

北市都發局表示，西寧國宅現住、待安置戶有355戶，已於2023年完成承租戶實居及拆遷安置需求普查，安置戶主要以搬遷至萬華新建社宅為主。至於低收、中低收、身障戶及65歲以上長者等弱勢身分，目前規畫朝搬遷至鄰近的萬華區福星、青年社宅及南港區基河三期中繼宅等，可提供共517戶。

至於租金補貼，都發局說，將依家庭年所得計算實付租金，一房型最多補貼6千元、二房型最多7千元，三房型最多補貼1萬1千元。

西寧綜合大樓1982年啟用，至今逾40載，考量大樓結構補強效益不高，市府決議拆除重建，內政部也列管2025年12月底前停止建物使用，預計2026年進行建物拆除工程並興建社會住宅，於低樓層設置市場及住宿型長照機構等社福設施，後續將辦先期規畫地方說明會。

住戶 國宅

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