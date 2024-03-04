淡北道路替代路 居民行不安

被視為救命道路的淡北道路今年2月終於動工，北市端反對興建8度退回交維計畫，新北端則有民眾反映，替代道路有上下坡常有車超速，且幾乎沒有紅綠燈，讓居民、行人走得心驚。交通局說，現已在路側畫標線型人行道、行穿線、視覺型減速標線、慢字及太陽能閃燈等，提醒駕駛慢行，是否增設紅綠燈還待評估。

淡北道路上月動工，台2線路幅不大又是單一聯外道路，民眾憂心交通黑暗期，為此工務局規畫3條替代道路，往淡水走中正東路－民生路－自強路（左）－民族路－竹林路－八勢路－中正東路；往台北走中正東路－民生路－自強路（右）－民族路－自強路－中正東路；往台北走淡金路－坪頂路－稻香路－大業路，預計4月啟用。

記者直擊，民生路117巷銜接竹林路時，因地勢較陡，尖峰時車流量大，居民抱怨車速快到不敢過馬路。居民盼有標線提醒駕駛放慢，若有按鈕式紅綠燈更好。也有家長憂心替代道路會經過竹圍高中、竹圍國中及國小，學生上下學安全怎麼辦？

此外，該路從八勢路一路到自強路，幾乎沒有紅綠燈、測速照相機，當地民生里長陳李明緣說，車速過快問題反映多年，盼能爭取架設測速照相機。

市議員鄭宇恩說，日前會勘要求交通局規畫行人動線，藉由視覺型減速標線，增設慢字、當心行人牌面及太陽能閃燈等。市議員蔡錦賢說，礙於法規該段還未達測速器設置標準，先試辦以牌面、標線及聲音提醒駕駛減速，並視需求滾動處理。

交通局說，該路段視覺型減速標線、降速，從每小時50公里降至40公里，並畫標線型人行道，不定時測速。淡水警分局說，一周將有2至3次設置移動式測速。