西寧國宅明年拆除 355戶待安置 議員憂弱勢戶陷困境

台北市西寧綜合大樓（西寧國宅）預計2025年拆除完成，有議員擔心，原有住戶幾乎為經濟弱勢，對於搬遷他處無非是雪上加霜，當地里長希望都發局能提供中低收入戶搬遷、安置補助。都發局說，目前待安置住戶有355戶，針對弱勢身分者除提供517戶社宅入住外，也會補貼6000元至1萬1000元租金補貼，搬遷部分則請社會局提供必要協助。

西寧綜合大樓於1982年啟用，至今逾40載，依行政院「公有建築物實施耐震能力評估及補強方案」，考量大樓結構補強效益不高，北市府決議拆除重建，內政部也列管2025年12月底前停止使用建物，使用單位、住戶須於期限內完成騰空搬遷作業，預計2026年進行建物拆除工程並興建社會住宅，於低樓層設置市場及住宿型長照機構等社福設施，後續將辦理先期規劃地方說明會。

北市議員吳志剛表示，西寧國宅住戶多為經濟弱勢群體，對於住宅要求，僅求能遮風避雨，故才至本國宅居住，以求便宜房租。現西寧國宅欲拆除改建，原有住戶將搬遷他處，對低收入戶的弱勢住戶來說，經濟上無非雪上加霜，為讓拆遷安置順利圓滿，都發局應研擬提供西寧國宅中低收入戶搬遷、安置補助方案，以解決生活之困境。

萬華區福星里長李黃玉根說，在得知西寧國宅即將拆除，一直都有四處尋求協助，北市府其實也有考慮請崔媽媽基金會支援，盼能減低弱勢戶負擔。西寧國宅3房24坪才8000多元，不會去要求市府和以前一樣便宜，但希望能夠提供經濟弱勢戶租金補貼及搬遷費用，像是老人就搬不動重物，需要搬家公司幫忙。

北市都發局回應，西寧國宅現住待安置戶有355戶，由於安置期間住戶會提供最新的財稅吃料，仍無法確認有多少社會經濟弱勢身分戶數，但已於2023年完成西寧國宅承租戶實居情形及拆遷安置需求普查，國宅安置戶主要希以萬華區新建社宅為主。

至於如何安置西寧國宅內的低收入戶、中低收入戶、身心障礙戶及65歲以上長者等弱勢身分？都發局表示，盤點居住資源，將規劃鄰近的萬華區福星、青年社宅及南港區基河三期中繼住宅讓弱勢身分者入住，共517戶。

都發局說，社宅也有分級租金補貼，住戶入住社宅後，可依分級租金補貼原則，依其家庭年所得計算實付租金，一房型最多補貼6000元、二房型最多補貼7000元，三房型最多補貼1萬1000元。搬遷協助部分，考量國宅安置戶多屬社會弱勢身分，已請社會局協助關懷輔導並適時提供必要協助。