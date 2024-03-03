明年元宵發提燈？ 北市府研議

台北燈節今將落幕，往年元宵節，許多縣市政府會發免費小提燈，讓小朋友感受節慶氣氛，議員指出，前市長柯文哲2019年取消發小提燈，蔣市府今年元宵節仍維持不發放，讓不少家長、小朋友大失所望。北市觀傳局表示，今年辦學童手繪燈籠等活動，明年會研議發提燈可行性。

北市府2018年10月由民眾提案辦理i-Voting投票，為避免製造垃圾及增加廢棄電池，不再提供小提燈，因此2019台北燈節活動後，不再製作發放小提燈，去年扣除台灣燈會在台北舉辦，配合交通部發放8萬個燈籠之外，今年元宵節仍舊維持不發放。

議員王欣儀指出，去年北市府曾邀專家針對台北燈節是否發放小提燈，發提燈雖有環保顧慮，但仍有部份專家認為小提燈仍是元宵重要元素不能廢除，建議可改採用簡單環保的素材，或設計上應考量能持續、重複使用，電池回收也可與超商通路合作等方式進行。

王欣儀要求，市府應再重新研議、評估恢復發送小提燈，採用簡單環保素材設計，也可採民間企業或團體認捐方式，聯名製作也未嘗不可。

北市觀傳局指出，經去年5月市府討論，今年台北燈節朝向維持過去燈節不發小提燈，但是鼓勵小朋友自製小燈籠，今年有邀請在地的福星國小、西門國小小朋友一起手繪燈籠，2025台北燈節將與教育局討論研議，擴大小朋友的參與，創造元宵節的儀式感及傳承燈藝文化。

觀傳局指出，至於發放環保、簡單設計的小提燈，或是與企業團體合作的建議，觀傳局也會後續研議可行性。