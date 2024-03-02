明年元宵節可望恢復發送小提燈？台北市觀傳局願研議

台北燈節「龍躍光城」明天將落幕，往年元宵節，許多縣市政府會發放免費小提燈，讓小朋友組燈籠、帶著小燈籠上街感受節慶氣氛，台北市議員王欣儀指出，前市長柯文哲在2019年取消對民眾發送燈籠，蔣市府今年元宵節仍維持不發放，讓不少家長、小朋友大失所望，嘆少了過節樂趣及儀式感，希望市府重新檢討。台北市府表示，114年會再評估。

針對是否發送小提燈，台北市政府在2018年10月由民眾提案辦理i-Voting投票，結果為避免製造垃圾，及增加廢棄電池，不再提供小提燈，因此從2019台北燈節活動後，不再製作發放小提燈，去年扣除台灣燈會在台北舉辦，配合交通部發放8萬個燈籠之外，今年元宵節仍維持不發放。

王欣儀指出，民眾認為看燈會，無法排隊領燈籠、提燈籠，就少了一種過節的樂趣及儀式感，因此有不少里、鄰長、市民，紛紛致電到她的研究室詢問北市府小提燈的狀況，代表燈籠對於民眾仍有需求。

王欣儀說，去年北市府曾邀請專家針對台北燈節是否發放小提燈，召開座談會，發送小提燈雖然有環保的顧慮，但仍有部份專家認為小提燈仍是元宵重要元素不能廢除，建議可改採用簡單環保的素材，或設計上應考量能持續、重複使用，電池回收也可與超商通路合作等方式進行。

王欣儀表示，她要求市府應再重新研議、評估恢復發送小提燈，採用簡單環保素材設計，也可採民間企業或團體認捐方式，由其自行設計，聯名製作，也未嘗不可。