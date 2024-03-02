明年元宵節可望恢復發送小提燈？台北市觀傳局願研議
台北燈節「龍躍光城」明天將落幕，往年元宵節，許多縣市政府會發放免費小提燈，讓小朋友組燈籠、帶著小燈籠上街感受節慶氣氛，台北市議員王欣儀指出，前市長柯文哲在2019年取消對民眾發送燈籠，蔣市府今年元宵節仍維持不發放，讓不少家長、小朋友大失所望，嘆少了過節樂趣及儀式感，希望市府重新檢討。台北市府表示，114年會再評估。
針對是否發送小提燈，台北市政府在2018年10月由民眾提案辦理i-Voting投票，結果為避免製造垃圾，及增加廢棄電池，不再提供小提燈，因此從2019台北燈節活動後，不再製作發放小提燈，去年扣除台灣燈會在台北舉辦，配合交通部發放8萬個燈籠之外，今年元宵節仍維持不發放。
王欣儀指出，民眾認為看燈會，無法排隊領燈籠、提燈籠，就少了一種過節的樂趣及儀式感，因此有不少里、鄰長、市民，紛紛致電到她的研究室詢問北市府小提燈的狀況，代表燈籠對於民眾仍有需求。
王欣儀說，去年北市府曾邀請專家針對台北燈節是否發放小提燈，召開座談會，發送小提燈雖然有環保的顧慮，但仍有部份專家認為小提燈仍是元宵重要元素不能廢除，建議可改採用簡單環保的素材，或設計上應考量能持續、重複使用，電池回收也可與超商通路合作等方式進行。
王欣儀表示，她要求市府應再重新研議、評估恢復發送小提燈，採用簡單環保素材設計，也可採民間企業或團體認捐方式，由其自行設計，聯名製作，也未嘗不可。
北市觀傳局指出，經去年5月市府討論，今年台北燈節朝向維持過去燈節不免費發送小提燈，但鼓勵小朋友自製小燈籠，今年有邀請在地的福星國小、西門國小小朋友一起手繪燈籠，而2025台北燈節，將與教育局討論研議，擴大小朋友的參與，創造元宵節儀式感及傳承燈藝文化。至於議員所提發送環保素材簡單設計的小提燈，或與企業團體合作的建議，觀傳局也會後續研議可行性。
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