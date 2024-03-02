申保樹木成「催命符」 護樹團體抗議

台北市木柵路一處危老都更案，護樹團體為老樹申請保護兩度遭駁回，期間建商出動機具，砍倒2棵大樹，護樹團體昨到場抗議，認為申保期間老樹應有臨時身分，否則反成「催命符」。文化局回應，勘查認為遭砍樹木未達樹保標準，非屬受保樹木，必須尊重私有財產處分。

筑樹小丘護樹工作室王小姐說，這棟位於木柵路1段的老宅建於1950年，當年屋主種下許多樹木，如今綠蔭蔥蔥，成了生態廊帶，其中2棵為受保樹木。

王小姐說，因建商買下以危老都更案重建，為了保護其餘珍貴樹木，她與居民找到當年植樹的屋主、歷史文件等，兩度遞件給文化局申請保護，都遭駁回，就在這段期間，上月23日建商聲稱修繕屋頂，卻派出大型機具到場，硬生生砍了2棵樹，受保護的樹木根部也遭機具重壓，文化局、居民和警察到場都無法阻止。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，老樹申保審議時就應有臨時受保身分，且駁回程序沒有白紙黑字，是黑箱作業。

文化局表示，當天獲報後派員現勘，發現受保護的2棵樹木未受傷害，只有外圍1棵受保護的芒果樹被倒塌的圍牆磚塊堆積，影響生長，將依規定裁罰。

文化局說，民眾兩度申保都依北市樹保條例並且交由樹保幹事會議充分討論，因資料無法證明該樹存續達50年，確認不認列。

文化局說，北市自治條例沒有臨時受保護樹木的機制，但採現地量測，若達標即刻受保護，相關會議紀錄都在官網公開，並無隱匿或黑箱作業的可能。

文化局強調，受保護樹木如果定植於私人土地上，為私人產權並由所有權人管理維護，受樹保自治條例監督管控，必要時文化局得進入勘查，而非屬受保樹木，公部門尊重民眾對私有財產處分。