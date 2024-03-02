新莊、中和2處老屋 都更審核通過

新北市府4年前推出「新北市都市更新106重建專案計畫」，加速協助100%同意且無爭議的案件快速通關，新北都更大會昨再審核通過兩案，位於新莊、中和，基地面積分別為407坪及913坪的2處老屋將啟動重建，目前106重建專案已累計審議通過11案，幫助老屋翻新，翻轉城市風貌。

106重建專案計畫指100%住戶同意、0爭議的案件，6個月內審議完畢，本次106專案計畫分別位在新莊區及中和區。新莊區民安路及建安街所圍之街廓一案，基地約407坪，重建後興建地上19層及地下4層建築規模的集合住宅大樓；中和區連城路340巷及新生街所圍街廓一案，基地約913坪，重建後興建地上22層及地下6層建築規模的住商混合大樓。

新北市都更處表示，兩案審議期程分別為60天及39天，昨天大會審議通過，後續事業計畫核定後，即可申請建造執照進入重建階段。兩案重建後皆留設寬度4公尺人行步道，打造友善步行空間，改善基地及周邊環境品質。