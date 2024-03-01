台北燈節花燈頒獎典禮「眾神」花燈獲佳作 作者未到場原因曝
北市教育局今舉行2024台北燈節全國各級花燈競賽頒獎典禮，共有55件花燈作品參賽，教育局已邀集專家學者，評選出8組特優及各項優秀作品，其中日前爆紅的「眾神保庇（龍）平安」獲得佳作，作者表示，不會到場領獎，希望將舞台留給年輕人，針對台中市長盧秀燕也將來台北欣賞燈節，他也表示，自己不會到場希望將新聞焦點留給大人物，但對這次花燈爆紅很開心，也希望每一組花燈都能被大家看見。
副市長林奕華表示，這次北市花燈非常精彩，競賽區更成為焦點之一，每年台灣燈節都會保留最傳統部分，讓大家試做花燈，這一次共有23座大型藝術品，加上33座小型主題藝術品，還有專業老師製作13個藝術品，讓中山堂前面相當熱鬧，希望透過舉辦活動，讓大家在傳統中增加巧思及創意，更能保留民俗文化一部分。
而日前因設計引發創意花燈「眾神保庇（龍）平安」也在競賽中榮獲佳作，作者先泰禮儀公司的周師傅沒有到場領獎，他表示，自己過去也曾得獎，但從未去領獎，加上自己也有工作在身，希望將曝光機會讓給年輕小朋友、學校、老師等。
周師傅說，今年作品獲得很多人關注，也讓大家願意到中山堂去欣賞每一位作者花燈，對他來說就很開心，「每一個花燈都是創作者絞盡腦汁設計作品」，其實都是希望有人觀看，對他來說，各界評價都給予尊重，未來每一年也會繼續製作花燈。
而臉書「先泰祭祀禮儀／排場佈置」也曝光，已經開始製作，將與宮廟合作，融入寺廟祈福「點光明燈概念」的類似元素，集結千人的共同祈願，融入於花燈作品中，將是一座多人共同參與創作花燈，歡迎大家明年到桃園台灣燈節去賞燈。
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