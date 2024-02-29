姊妹市友好展現 日本琴平町金字燈籠高掛新北燈會

2024新北燈會在新北大都會公園隆重登場，以「龍騰新北 福曜雲霄」為主題，共有9大主題燈區，在「龍光煥發燈區」前後入口自明處懸掛著由瑞芳區姊妹市日本香川縣琴平町友情提供代表該町傳統特色的「金字燈籠」，以鮮明的金黃色及象徵「平安、光明、團圓」的紅色燈籠點綴，頗具「金龍賀新春、龍攜鴻運來」意涵，讓台日姐妹市友好展現在新北燈會中。

新北燈會「龍光煥發燈區」打造日式及中華傳統風味兼具的特點燈區，一起點亮2024新北燈會，引導參觀民眾一起欣賞具有喜氣、童趣、素雅等不同手繪風格的日式燈籠，體會每顆燈籠作者的創作用心。其中龍光煥發燈區展示近1000顆別具龍年及新北意象的手繪燈籠，入口兩側打造成日式風格懸掛冬瓜形彩繪燈廊及5座以圓形彩繪燈龍組成的祈福燈塔，呈現傳統花燈工藝、元宵賞燈之趣。

瑞芳區區長楊勝閔表示，瑞芳區與日本香川縣琴平町都擁有需步行的階梯式商店街，城市魅力相似，皆是觀光著名景點，每年來自世界各國與國內觀光旅遊人數皆破數百萬人，於2018年5月31日簽署「友好交流協定書」，互相結為姐妹市，迄今已近6年，雙方就觀光推展、國際教育、區政建設、社區發展等方面進行學習交流，除了雙方實體交流外，於疫情期間也以線上視訊方式進行，雙方情誼聯繫從不間斷，特別感謝Hideki Kataoka町長為了2024新北燈會情義相挺，提供金黃色及紅色雙色金字燈籠共襄盛舉，並象徵雙方深厚的友誼情緣。