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熱門景點 二叭子植物園有陷阱

聯合報／ 記者江婉儀邱瑞杰／新北報導
新北市動保處昨發起山區熱點掃蕩陷阱行動，號召熱心志工一起響應。圖／新北市動保處提供
新北市動保處昨發起山區熱點掃蕩陷阱行動，號召熱心志工一起響應。圖／新北市動保處提供

新北市新店二叭子植物園是觀光景點，近2個月卻接連發生4起貓咪誤入捕獸鋏或山豬吊受傷案，動保處昨發起山區熱點掃蕩陷阱行動，號召熱心志工響應。民眾質疑熱門景點怎會出現捕獸鋏，建議設置監視器，揪出行為人開罰。

中央有明文規定，民眾不可購買或販售捕獸鋏，動保處近期發現，在烏來山區、新店二叭子植物園都有貓狗誤觸陷阱受傷。新店區長陳怡君、在地達觀里長金威、台灣動物平權促進會、台灣動物保護行動監督聯盟、社區巡守隊等，一行逾60人昨入山掃蕩。

新北市北海岸有隻黃色小狗被人發現，牠的臉頰和左腳都被釣魚的魚鉤穿刺，蜷縮在防波堤哀號獲救。圖／新北市動保處提供
新北市北海岸有隻黃色小狗被人發現，牠的臉頰和左腳都被釣魚的魚鉤穿刺，蜷縮在防波堤哀號獲救。圖／新北市動保處提供

動保處長楊淑方指出，掃蕩行動是第5年舉辦，往年最多有14條路線，今年3條清一色是新路線，入山欲搜查清除捕獸鋏陷阱，也設置告示牌，提醒凡查獲獸鋏或山豬吊，可依新北市動物自治條例開罰至少1.5萬元。

另，北海岸有隻黃色小狗被人發現臉頰和左腳遭釣魚鉤穿刺，蜷縮在防波堤旁消波塊間哀鳴。新北市動保處接獲通報後派員找到黃狗，載送到鄰近的三芝動物之家照護，經獸醫師謝弘斌處理後已脫險。

謝弘斌評估，若貿然直接用力拉扯魚鉤往後拔，會造成動物肌肉組織產生撕烈性疼痛，嚴重時可能因為本能防衛動作咬傷人，他先使用鐵剪剪斷鉤住犬隻臉頰及左前肢的魚鉤，再小心翼翼拔除異物。傷口目前恢復良好，黃狗收容在三芝動物之家，等待有緣人認養。

獸醫師 觀光景點

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