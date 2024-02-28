深坑大火惡臭民怨…北市環保局長吳盛忠自行請辭：懲處同仁做不下去

上周新北深坑大火濃煙惡臭引發雙北民怨炸鍋，台北市長蔣萬安第一時間指示副秘召開通報機制協調會議，並重話「該懲處就會懲處」，一周提檢討報告。儘管正式檢討報告、懲處尚未出爐，不過北市環保局長吳盛忠證實已自請處分請辭，強調若為自保懲處同仁，他做不下去。

上周的新北深坑大火濃煙惡臭，燒出市府的通報機制問題，市長蔣萬安下令未來市府同仁，儘管非主責機關也要「寧可撈過界，不要三不管，寧可管多，也不要管少」，要「所有人在工作崗位，給我雞婆一點」，並重新檢討整個通報機制的跨局處落實。

不過昨天議員李明賢爆料，北市環保局沒有在第一時間通報導致民怨，環保局長吳盛忠將下台負責，近日人事案就會生效，其他局處首長也會有調整。但北市府對此人事案僅表示，如果有任何人事安排，一旦確定將對外說明。不過據了解，吳盛忠已自請處分請辭。

據了解，市長蔣萬安日前重話表明該懲處就懲處時，環保局長就已向市長表明自請處分，並表示同仁有依照規定，新北大火當天也忙到半夜，身為首長他必須負責並自請處分請辭。

吳盛忠曾是台北市前市長郝龍斌任內的北市環保局長，多年前已從環保署職務退休後，因一通電話決定接掌台北市環保局長。這次因新北大火濃煙惡臭飄到北市文山、大安、信義等區，因民怨沸騰，不過相關檢討究責市府尚未發布。