淡水鄧公里彩繪燈籠比賽 學童發揮創意慶元宵

新北市淡水區鄧公里辦公室舉辦親子創意燈籠彩繪比賽，吸引許多家長帶著孩子來報名，這樣的親子燈籠慶元宵的活動已經有14年，今年特別在社區當中舉辦，希望透過活動讓家長與孩子可以一起渡過開心的週末，也能夠做出美麗的燈籠作品。

鄧公里長邱美津表示，舉辦這樣的彩繪燈籠活動，不僅是能夠讓孩子發揮創意，用各種材料，包括了水彩顏料等等，將自己的燈籠裝點非常有特色的元宵燈籠，也讓孩子了解過元宵節的由來故事。對此有小朋友就將今年的龍年，畫在燈籠上面，展現許多學生創作，也說能夠來參加活動感覺非常好玩。

不僅是有燈籠彩繪比賽，現場也趣味氣球DIY，家長也說，非常感謝里長舉辦這樣的活動，讓居民可以每年都感受到元宵節過年的氣氛。里長表示，這次雖然說是燈籠比賽，國小低中高年級各組，取前三名以及佳作等名次共24名，分別有獎盃獎狀以及500到1000元不等的獎金，其實每個參賽學生都有最棒的彩繪作品，讓民眾過一個豐富且有趣的元宵節。