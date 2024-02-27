清水護岸路廢棄物未清被質疑 台中環保局：國產署今發包清理

台中市清水區護岸路風力發電機組周邊今年初被發現多處遭亂丟廢棄物，市議員楊典忠今天再度勘查現場，發現一處有挖土機在處理廢棄物，其他4處廢棄物堆幾乎沒清，感覺數量比春節前較多；台中市環保局表示，挖土機是國產署今天發包整理廢棄物工具，將持續辦理清理作業。

楊典忠質疑，公權力的行政效率太慢，護岸路北段路口都有設置路口監視器，為什麼會讓不肖人士多次傾倒廢棄物，他要求環保局應主動聯繫檢警單位，組調查小組專案緝兇，加強海線地區污染熱點巡邏，並盡速清除護岸路現場廢棄物。

台中市環保局說明，高美東段13地號土地遭棄置廢棄物案，環保局今年2月函文土地管理單位國有財產署應善盡土地管理之責清理廢棄物，今天由國有財產署派工在此地點土地進行廢棄物清除作業，為求謹慎，環保局也聯繫國有財產署承辦人，確認這是該署所派廠商在現場做廢棄物清除作業。

環保局表示，該局針對海線非法棄置廢棄物熱區已成立專案，除加裝即時監控影像系統外，也不定期派員稽查和巡查，杜絕非法棄置廢棄物情事，維護當地環境品質。

市議員楊典忠表示，清水區大甲溪河岸道路為護岸路，也是海線重要自行車道，鄰近地方宮廟安五營、拜溪頭的重要場域，但是近年來偶有發現遭傾倒廢棄物的情事，今年初發現高美東段12地號、高美東段51、53地號、護岸路130巷多處傾倒廢棄物案件。