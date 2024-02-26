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汐止拱北里搓湯圓發小提燈 里民開心慶元宵

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止拱北里辦理元宵節慶祝活動，不但有湯圓可以吃，還可以免費領取龍年造型的小提燈。 圖／觀天下有線電視提供
汐止拱北里辦理元宵節慶祝活動，不但有湯圓可以吃，還可以免費領取龍年造型的小提燈。 圖／觀天下有線電視提供

汐止拱北里每年都會辦理元宵節慶祝活動，今年安排在北港國小舉辦了慶祝晚會，活動現場不但有湯圓可以吃，還可以免費領取龍年造型的小提燈，現場還有精彩的活動表演，讓參加的里民都好開心，汐止區長也來一起同歡。

活動現場的這些湯圓可都是拱北里的志工們從下午就先開始搓湯圓一起準備的，到了現場怕不夠，大家一起繼續多準備一些，除了傳統的湯圓，還有芋圓和地瓜圓，志工們好團結，拱北里志工也表示，借助元宵節活動凝聚大家，讓里內跟大家都熱絡起來，很喜歡，大家一起做事很溫馨，也很熱鬧。

拱北里長蘇聰賢表示，元宵節晚會是每年必辦的活動，尤其是拱北里的志工大家都很團結，由隊長號召大家一起來，大家一起搓湯圓，歡迎大家都一起來參加。

晚會現場大家拿著龍年小燈籠，一起欣賞精采的活動表演，現場好熱鬧，未來拱北里也將繼續舉辦慶元宵的活動，希望大家都來參加，讓更多人能在一起同樂。

元宵節 汐止 湯圓

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