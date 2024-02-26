三重興華公園停車場動工 2026完工

新北市三重區興華公園地下停車場昨開工，市長侯友宜出席動土，預計增208格汽車位，2026年完工。民代指三重車輛登記數多達16萬7000輛，停車空間只有4萬多格，供需失衡，且停車場集中在西區，北區停車需求也應該被重視。

侯友宜表示，三重興建中的重陽公園地下停車場、信義公園地下停車場、玫瑰立體停車場、興穀國小操場地下停車場與興華公園地下停車場，5座皆為全智慧化停車場，共投入31億3729萬7000元，將創造1420格汽車位，138格機車位，紓解地區停車需求，也帶動三重建設與發展。

交通局指出，三重過去因都市計畫因素，許多老舊公寓沒有將停車場納入規畫，其中興華公園周邊老舊社區林立，停車需求大，市府透過公共設施用地共構，打造全智慧地下停車場，並將公園景觀再造。

興華公園與周邊住宅僅距離約6公尺，交通局調查鄰房現況，強化施工儀器監測，並搭配地質改良提升基礎安全，也使用低震動工法，降低影響周邊住戶，避免鄰損。

交通局表示，新北市前瞻停車場核定25案，目前已完工14座為全國最多，市府有信心克服原物料大漲、缺工缺料導致工程發包不易等難題。

市議員陳啟能說，三重是早期開發地區，他曾調查車輛登記數多達16萬7000多輛，公有停車場只有4萬多格。陳也說，興華停車場前瞻預算4年前就核定，現在才動工令人匪夷所思，呼籲地方政府要更積極，預算一開始就要編足，才能避免流標以致工程延宕。

市議員王威元也指出，三重新建的停車場，大多集中在西區，西區平均每40人擁有一個車格，北區卻是80人擁有一個車格，應該將區域平衡納入停車場的興建考量。