稱桶子要滿了...垃圾車人員被爆強制廚餘當垃圾丟 新北環保局回應了

回收廚餘與堆肥是許多家庭主婦日常，不過在新北新店卻出現垃圾車直接請民眾當垃圾丟的情況，有家庭主婦向本報投訴，認為這讓人白忙一場，也是社會退步。新北環保局回應，經查證確有該情況，會將該人員調離並作懲處，同時也會加強教育訓練。

蕭太太向本報投訴，每天行經中央新村的垃圾車，工作人員會叫民眾把廚餘直接跟垃圾一起丟到垃圾車，理由是「桶子要滿了」，但桶子還是會拿下來，裡面根本沒有滿；她認為，該狀況已經持續一年以上，環保局應正視，或是乾脆直接宣布廚餘不回收。

蕭太太提到，前陣子疫情明明已經過了，垃圾車人員仍以疫情為由搪塞，要求廚餘直接丟垃圾車，很多人聽到指示也沒多想，就都丟進去了，但這讓辛苦在做回收的人感覺白忙一場；甚至有人員不讓她丟，還與她拉扯廚餘，相當惡劣。

蕭太太還說，新店不只有中央新村那邊出現類似情況，裕隆城周圍住戶同樣碰到，甚至淡水的朋友也碰到了，如果大家都不做回收，那社會就倒退回以前，大家也都會以為就是不用回收；她表示，以前就已經檢舉過，環保局也說有懲處，但結果就是沒改善。

環保局回應，經新店區清潔隊查證，該路線隨車人員確於收運中誤導民眾將堆肥直接丟入垃圾車後車斗內，先前已經加強提醒，但屢次發生，新店清潔隊將於明將該名隨車人員調離收運班，並依工作規則辦理懲處，同時也將加強區隊隨車人員的教育訓練。