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動物行動醫療站進偏鄉 貢寮民眾就近照護毛寶貝

觀天下／ 記者李嘉文／貢寮報導
新北市政府動保處的動物行動醫療站就提供每個月兩次的駐點服務，造福偏鄉毛寶貝們。圖／觀天下有線電視提供
新北市政府動保處的動物行動醫療站就提供每個月兩次的駐點服務，造福偏鄉毛寶貝們。圖／觀天下有線電視提供

貢寮地區當地沒有動物醫療院所，所以飼主們若是寵物有醫療需求需要看獸醫，最近也得到瑞芳區才有動物醫院，十分不方便，所以新北市政府動保處的動物行動醫療站就提供每個月兩次的駐點服務，造福偏鄉毛寶貝們。

動物行動醫療站提供多項便利服務，有傳染病快篩、犬貓體內外驅蟲藥、一般門診和預防針注射及寵物晶片施打等服務，費用也較一般收費更便宜，讓偏鄉民眾有寵物生病看診或是寵物照顧諮詢等各項需求時，有更便利的管道。

獸醫師張銘娟表示，動物行動醫療站主要是針對新北市中沒有動物醫院的區域，讓民眾免去尋照動物醫院的麻煩，也可以透過機會與民眾溝通，提供偏鄉民眾更多的該知道的寵物醫療資訊。

張銘娟也表示，混種寵物有時較純種寵物更為健康強壯，民眾可不需有純種迷思，也呼籲民眾若有寵物需求，可多利用領養代替購買，不但可以減少流浪寵物的數量，而且同樣可以擁有可愛且適合自己的寵物。

偏鄉 動物醫院 寵物 獸醫師 瑞芳 貢寮

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