汐止農會推食農教育好有趣 長輩拔芥菜憶兒時

汐止區農會舉辦青銀共學食農教育課程，在汐萬路的休閒中心利用水稻田休耕期種了許多的芥菜，活動中就安排了長輩下田去拔芥菜還有白蘿蔔，讓他們重溫小時候務農的回憶，接著也和北港國小學童加入共餐，一起包雪菜水餃，有趣又溫馨。

汐止區農會推廣部李莉慈表示，食物日舉辦青銀共學食農教育課程，利用芥菜收成的時間，邀請高齡者學員還有北港國小的小朋友一起共食，長輩先拔芥菜、拔蘿蔔，體驗食物的珍貴，另外，還教長者利用芥菜製作加工製品，保存它的期限，教他們做酸菜，中午則是安排和學童包雪菜水餃。

將裝備都穿上身，頭戴斗笠，當然雨鞋更是不能少，接著長輩們開始下田去，先拔蘿蔔，可能小時候有務農經驗，拔起蘿蔔似乎不費力，手拿著收成的大蘿蔔都好開心，接著進到一旁的芥菜田，一樣也是賣力拔菜，而這一拔不得了，芥菜個頭都比臉還大，長輩說很喜歡這樣的活動，拔的菜也很好很大棵，尤其還能夠回憶以前，大概3、40年前務農，現在又來體驗，很有趣。

青銀共學，當天北港國小學童也加入共餐，長輩們帶著小朋友一起包雪菜水餃，有趣又溫馨，而長輩們更是在下田體驗，感受到滿滿的回憶。