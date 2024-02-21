年後再清一波 汐止禮門里黃金資收站量倍增

休完年假，汐止禮門里的黃金資收站正式開工，也是忙的不得了，昨(20)日回收量，比平常多出一倍，好多人拿著紙箱、瓶瓶罐罐來資源回收，值得一提的是，里長李朝發很貼心，開工準備了10元小紅包給民眾，祝大家新年快樂。

已經早上11點多接近尾聲，不過，民眾還是一個接一個，拿著塑膠、鋁罐、紙箱等回收物來，要垃圾變黃金，在志工大概檢視後，一一擺上磅砰，禮門里黃金資收站固定禮拜二開張，而開工後第一次上工，在市民活動中心外頭，早只見里長、志工手忙的停不了，這一頭收回收物，而另一頭清潔隊的回收車來，好幾位的志工又開始將瓶瓶罐罐搬上車，一整車都是保特瓶，因為量實在太多，一車載不完，過年後不但回收量倍數成長，保特瓶更是破記錄，當天就收了800公斤。

禮門里長李朝發表示，民眾都是習慣過年前大掃除、除舊佈新，而過年後則是因為停收了兩個禮拜，所以，過年後黃金資收站一開工就發現回收量爆增，光是回收車就來載了好幾車走。

平常一天大概是收2000多公斤，過年前則是收了3800公斤，而休完年假開工第一天則是收了4000公斤，而里長李朝發很貼心，和往年一樣開工準備了10元小紅包給來回收的民眾，小小的10元開工紅包，都是里長用春聯紙折的，還每一封都寫上新年快樂，好有心，今年共準備了240封，祝大家新年快樂。