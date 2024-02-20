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淡水街區居民滬街樂元宵 彩繪提燈籠遊水岸

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水滬尾藝文休閒園區舉辦元宵節提燈踩街活動，讓遊客及在地民眾都能體驗傳統節慶與在地文史交織的元宵節。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水滬尾藝文休閒園區舉辦元宵節提燈踩街活動，讓遊客及在地民眾都能體驗傳統節慶與在地文史交織的元宵節。 圖／紅樹林有線電視提供

這個星期六就是元宵節，也是春節後第一個重要節慶，新北淡水滬尾藝文休閒園區舉辦元宵節提燈踩街活動，結合熱愛淡水文化的地方人士，將從園區滬榕廣場提燈籠出發，沿著淡水河岸、伴隨淡水歷史最悠久的百年和義軒北管樂音，讓遊客及在地民眾都能體驗傳統節慶與在地文史交織的元宵節。

滬尾藝文休閒園區企劃經理李汝瑛表示，活動一開始，讓參與民眾進行燈籠彩繪，將自己的燈籠加上許多的創意，也鼓勵民眾運用家中廢棄物製作出獨一無二的環保燈籠，接著由百年軒社淡水和義軒開場演湊一曲後出發，從園區1樓滬榕廣場開始，沿著水岸到海關碼頭，等景點全程約2公里。

旅學堂負責人李琪表示，這次旅學堂協辦活動，邀請民眾同樂參與扮裝導覽而這條路線也是早期淡水的「洋人文化區」路線，途中更有旅學堂工作室人員穿著傳統服飾，定點導覽解說，讓民眾彷彿身致在百年前的淡水。

往年由淡水街區居民自力發起的「滬街樂元宵」提燈遊重建街活動，自重建街出發提燈，往古早街區巷弄前進，舉辦至今已邁入第十二年，而今年園區與新北市社區旅學關懷協會、滬街樂元宵志工團、淡水和義軒、旅學堂工作室合作。

旅學堂負責人李琪表示，這次旅學堂讓培訓的導覽員做公益導覽，穿上各國不同風格的傳統服務，也展現出女路的力與美，也同步宣傳淡水女路的導覽特色，期盼透過提燈踩街的過程，感受元宵節傳統節慶文化，也因此更加了解淡水過往的歷史故事將節慶文化重新點亮、留下美好回憶。

元宵節 淡水河

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