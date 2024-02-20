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台北龍舟錦標賽3月25日開放報名 總獎金上看349萬創新高

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
全國最大規模龍舟賽「2024台北國際龍舟錦標賽」，將於3月25日開放報名，今年報名隊伍上看230隊，且總獎金更提高到歷年最高349萬，當天現場也舉辦系列活動，歡迎民眾到場響應。圖／體育局提供
全國最大規模龍舟賽「2024台北國際龍舟錦標賽」，將於3月25日開放報名，今年報名隊伍上看230隊，且總獎金更提高到歷年最高349萬，當天現場也舉辦系列活動，歡迎民眾到場響應。圖／體育局提供

全國最大規模龍舟賽「2024台北國際龍舟錦標賽」，將於6月8日至10日在台北市基隆河大佳段河道舉行，體育局表示，今年報名隊伍上看230隊，總獎金提高到歷年最高的349萬元，報名日期從3月25日上午10點至3月29日晚間11點至官網報名參賽，歡迎民眾到場觀看。

體育局表示，此次競賽組分為大型龍舟組及小型龍舟組；大型龍舟組包含男子組28隊、女子組12隊、混合組48隊；小型龍舟組包含男子組20隊、女子組20隊、混合組40隊；高中職組12隊，可跨校組隊；常青組增至36隊，報名槳手須年滿50歲，性別比例不拘，另新增機關團體組8隊。

局長王泓翔指出，為使更多民眾體驗龍舟賽樂趣，同時規劃「龍舟體驗營」、「龍舟點睛暨祭江大典」、「舵手研習營」、「盪槳池訓練」及「基隆河龍舟練習」等系列活動，讓選手有完整的備賽訓練；賽事當天，更舉辦陸上嘉年華活動，邀請民眾一同齊聚歡慶端午佳節。

體育局也說，「雙北世界壯年運動會」，總計35項運動種類，輕艇-龍舟分為傳統大型龍舟與競速小型龍舟兩項目，各有200公尺及500公尺，預計將吸引國內外150支隊伍競速，相關賽事內容可見世壯運官網。

基隆 體育 龍舟賽

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