長者免費健檢增額 22日開跑

台北市邁入超高齡城市，衛生局今年重新規畫老人健檢免費名額擴增至6.6萬人，新增骨密度檢查套餐供長者三選一，22日上午7點開放獨居、中低收、身心障礙及55歲以上原住民等特殊族群長者網路取號；3月4日上午7時起開放其餘長者。

中華民國老人福利協會高火生表示，樂見健檢增加名額及項目，但還需要相關配套，如健檢結果說明、後續治療管道、健康追蹤等，若單只是補助檢查，報告出爐後市府沒有給予適當協助，問題仍會在那。

北市衛生局長陳彥元表示，今年重新規畫老人健檢項目，包含原先的腦肺套餐、腹部超音波套餐及新增的骨密肌力檢查套餐，共同檢查項目包含健康史、身體評估、尿液常規檢查、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估及檢查結果保健諮詢及異常轉介服務。

衛生局說，新增的骨密肌力套餐除共同檢查項目外，還加上DXA骨密度檢查、肌少症篩檢（小腿圍）、肌少症體能表現評估（或握力）、鹼性磷酸酶（ALK-P）、尿酸、尿素氮、鈣、血液常規檢查、白蛋白及球蛋白等。

今年提供老人健檢服務特約醫事機構提升至61家，共30家醫院及31家診所，服務名額從由5萬503名擴增至6萬6040名，鼓勵長者多多利用。