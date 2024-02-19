新北燈會開幕3天 累計參觀人次達56萬

2024新北燈會2月16日點燈後，吸引大批民眾前往參觀，其中高達12米龍宮青龍主燈的展演秀更成為打卡熱點，另外表演、踩街遊行、特色燈區及美食市集，也都超夯，新北市民政局統計，開幕首3天累積參觀人次已達到56萬，為維持周邊交通順暢，呼籲民眾多利用大眾交通工具前往燈會，而在平日的晚間6時至10時，也都有每30分鐘一次的主燈展演秀可觀賞，歡迎大家於下班時間前往賞燈，避開人潮。燈會展期至3月3日。

民政局長林耀長指出，點燈首個假日遇到開學及補班、補課日，但依然不減民眾的參觀熱情，許多人與親朋好友一同前往賞燈，經估計第1、2天分別有超過8萬、13萬人次參觀，第3天則因假日及天氣回溫放晴，更吸引超過35萬人塞滿燈會現場，開幕首3天，累計參觀人次就達到56萬。

民政局指出，今年打造12米龍宮主燈，融合特效及光影變化，邀民眾一同沉浸《山海經》的多重視覺饗宴，同時邀請國外藝術家、原住民藝術家跨刀共同策展，不只有綠能發電、AR科技互動燈組以及國際燈區，還有美食市集、馬戲踩街遊行、親子劇團等，白天夜晚都有看頭？

民政局表示，燈會所在位置新北大都會公園鄰近捷運三重站，為節省停找車位時間並維持周邊交通順暢，呼籲民眾搭乘大眾交通運輸前往；另為讓民眾有一個舒適、乾淨的賞燈環境，每日晚間11時到隔日凌晨5時，於燈區及美食區皆會進行全面清消。而為維護燈會公共秩序，以利活動順利進行，民政局也對違規攤商進行勸導及舉發，呼籲所有攤商和賞燈民眾共同遵守相關法規。

民政局也表示，參觀時如遇人潮眾多，請遵循現場工作人員引導，注意安全；同時現場也有循環廣播提醒民眾，於互動燈區賞燈及進入草坪區環境拍照時，請務必愛護燈具，請勿拍打，並留意腳邊燈飾、避免踩踏，共同維護良好的賞燈環境。