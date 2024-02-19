新北燈會開幕3天 累計參觀人次達56萬
2024新北燈會2月16日點燈後，吸引大批民眾前往參觀，其中高達12米龍宮青龍主燈的展演秀更成為打卡熱點，另外表演、踩街遊行、特色燈區及美食市集，也都超夯，新北市民政局統計，開幕首3天累積參觀人次已達到56萬，為維持周邊交通順暢，呼籲民眾多利用大眾交通工具前往燈會，而在平日的晚間6時至10時，也都有每30分鐘一次的主燈展演秀可觀賞，歡迎大家於下班時間前往賞燈，避開人潮。燈會展期至3月3日。
民政局長林耀長指出，點燈首個假日遇到開學及補班、補課日，但依然不減民眾的參觀熱情，許多人與親朋好友一同前往賞燈，經估計第1、2天分別有超過8萬、13萬人次參觀，第3天則因假日及天氣回溫放晴，更吸引超過35萬人塞滿燈會現場，開幕首3天，累計參觀人次就達到56萬。
民政局指出，今年打造12米龍宮主燈，融合特效及光影變化，邀民眾一同沉浸《山海經》的多重視覺饗宴，同時邀請國外藝術家、原住民藝術家跨刀共同策展，不只有綠能發電、AR科技互動燈組以及國際燈區，還有美食市集、馬戲踩街遊行、親子劇團等，白天夜晚都有看頭？
民政局表示，燈會所在位置新北大都會公園鄰近捷運三重站，為節省停找車位時間並維持周邊交通順暢，呼籲民眾搭乘大眾交通運輸前往；另為讓民眾有一個舒適、乾淨的賞燈環境，每日晚間11時到隔日凌晨5時，於燈區及美食區皆會進行全面清消。而為維護燈會公共秩序，以利活動順利進行，民政局也對違規攤商進行勸導及舉發，呼籲所有攤商和賞燈民眾共同遵守相關法規。
民政局也表示，參觀時如遇人潮眾多，請遵循現場工作人員引導，注意安全；同時現場也有循環廣播提醒民眾，於互動燈區賞燈及進入草坪區環境拍照時，請務必愛護燈具，請勿拍打，並留意腳邊燈飾、避免踩踏，共同維護良好的賞燈環境。
民政局為讓民眾了解各燈區的特色，邀請燈會所在地三重永安里正妹里長黃麗伃與市府人員一同拍攝系列照片，教大家如何在燈會擺拍出美美的照片。
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