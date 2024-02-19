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北市6.6萬長者健檢不用錢！22日登記起跑 新增骨密度檢查套餐

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市已邁入超高齡城市，衛生局為妥善照顧長者需求，針對每年皆有提供老人健檢項目，今年重新規劃，除免費名額擴增至6.6萬人，還增加骨密度檢查套餐供長者三選一，22日開放登記。記者杜建重／攝影
台北市已邁入超高齡城市，衛生局為妥善照顧長者需求，針對每年皆有提供老人健檢項目，今年重新規劃，除免費名額擴增至6.6萬人，還增加骨密度檢查套餐供長者三選一，22日開放登記。記者杜建重／攝影

台北市已邁入超高齡城市，衛生局為妥善照顧長者需求，針對每年皆有提供老人健檢項目，今年重新規劃，除免費名額擴增至6.6萬人，還增加骨密度檢查套餐供長者三選一，將於22日上午7點先開放獨居、中低收、身心障礙及55歲以上原住民等特殊族群長者網路取號；3月4日上午7時起開放其餘長者網路取號。

衛生局局長陳彥元表示，今年重新規畫老人健檢項目，包含原先的腦肺套餐、腹部超音波套餐及新增的骨密肌力檢查套餐，共同檢查項目包含健康史、身體評估、尿液常規檢查、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估及檢查結果保健諮詢及異常轉介服務。

衛生局說明，新增的骨密肌力套餐除了共同檢查項目外，則加上DXA骨密度檢查、肌少症篩檢（小腿圍）、肌少症體能表現評估（或握力）、鹼性磷酸酶（ALK-P）、尿酸、尿素氮、鈣、血液常規檢查、白蛋白及球蛋白等項目。

陳彥元說，今年提供老人健檢服務特約醫事機構提升至61家，共30家醫院及31家診所一起服務，服務名額從由5萬503名擴增至6萬6040名，鼓勵長者多多利用。

此外，衛生局提醒，衛福部國民健康署亦補助65歲以上長者每年1次成人預防保健服務，歡迎長者多加利用。若要瞭解各特約機構有關老人健康檢查登記預約情形，可洽詢北市老人健檢諮詢專線、各特約醫院或北市衛生局，亦可至臺北市政府衛生局網站或各特約醫院網站，查詢各項老人健康檢查資訊。

健檢 套餐 衛生局

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