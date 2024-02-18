新北第46案 列管海砂屋都更核定

新北市新店區五峰路及五峰路48巷所圍街廓內，一棟基地面積約158坪、屋齡超過30年的5層樓鋼筋混凝土造建築物，戶數15戶，被認定為海砂屋，昨發布實施都更，預計2028年完工。新北2022年對海砂屋擬定自治條例，至今列管131案、完成46案。

2022年4月「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」上路，針對海砂屋新增限期強制拆除重建等強制作為，並針對釘子戶祭出最高6萬元罰鍰，昨再發布實施新店區捷運新店區公所站旁的海砂屋都更案。

該建築物戶數15戶，透過申請新北市府協助防災建築危險鑑定及評估要點全額補助，2019年時經市府認定為海砂屋，具重建急迫性。

住戶更新會高理事長表示，住戶們都是多年老鄰居，大家希望能早日入住新房子，經討論後決定以自組更新會的方式重建，經整合、溝通協調及地主共識下，取得全體地主同意後送件，更新後戶數共計33戶，預計2028年完工。

都更處統計，目前列管131案海砂屋，已完成46案審議、程序中22案、整合中63案。新北市都更處長林炳勲表示，為加速海砂屋社區及耐震能力不足的危險建築物重建，同意比率達9成或未同意戶僅剩1戶案件，可申請新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫。