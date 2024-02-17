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台北燈節全面開展！「城現光龍」吐出龍息 光影炫耀展現悠久歷史

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
2024台北燈節正式開幕點燈，位於西門町的主燈「城現光龍」結合科技、工藝和聲光互動呈現光之龍王，民眾紛紛拿起手機搶拍。記者余承翰／攝影
2024台北燈節正式開幕點燈，位於西門町的主燈「城現光龍」結合科技、工藝和聲光互動呈現光之龍王，民眾紛紛拿起手機搶拍。記者余承翰／攝影

台北燈節今晚於西門町全面開展，市長蔣萬安出席點亮主燈「城現光龍」，陣陣吐出龍息，光影炫耀奪目，他表示，今年正值台北市建城140周年，透過燈飾展現悠久歷史，同時，他也赴「友好城市燈組」駐足上海市作品，細細看轉動的大型燈籠，並與上海方人員合影。

主燈「城現光龍」三層樓高，金屬鋼板加鋁合金打造，融合LED燈光科技以及展演特效、音效，民眾紛紛拿起手機搶拍。

北市觀傳局表示，三大展區從即日起到3月3日，每天晚上5點到10點亮燈，這次除了主燈之外，捷運西門站1號及6號出口也有「魚躍西門」，而中華路整排燈區邀集當代藝術家，融合傳統的創作，以及16處友好城市燈組，一路發光到捷運北門站。

蔣萬安表示，下周六是俗稱小過年的元宵節，即將迎接春天到來，而去年開幕的大巨蛋，因此，這次燈區選在西區，沿途精采豐富燈飾，希望能吸引更多遊客並帶來商機。

他也藉機宣傳，2月17日也是2025世界壯年運動會正式報名的起跑日，年滿30歲都能前來報名，有機會與知名的前職業選手們過招。

隨後，蔣萬安也在策展人劉治良介紹，沿著中華路街區賞燈，現場也不少民眾搶著合影，特別是到來台展覽的16處友好城市區，各個以該座城市特色製成燈飾，就連大阪市觀光局長也搞笑地扮起燈飾，看到蔣萬安來便跳下看台來問好。

另外，大家關注的上海市燈區，也由上海市台辦聯絡處處長徐皓親自導覽這座半圓形巨大旋轉燈籠，上面繪製了黃浦江、梧桐樹、蘇州河等上海風情，蔣萬安也不時提問如何組裝來台，最後雙方合影，過程僅小聊問候。

北市觀傳局表示，賞燈期間推出「全民猜燈謎抽機票」活動，即日起到3月3日，每周六、日到台北燈節展區各服務台，出示加入台北市政府官方Line畫面，即可掃描QR Code猜燈謎挑戰，猜對所有燈謎即可參加抽獎，有機會獲得臺北東京雙人來回機票。

2024台北燈節正式開幕點燈，位於西門町的主燈「城現光龍」結合科技、工藝和聲光互動呈現光之龍王，民眾紛紛拿起手機搶拍。記者余承翰／攝影
2024台北燈節正式開幕點燈，位於西門町的主燈「城現光龍」結合科技、工藝和聲光互動呈現光之龍王，民眾紛紛拿起手機搶拍。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安與上海市台辦聯絡處處長徐皓（右5）到上海燈區。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安與上海市台辦聯絡處處長徐皓（右5）到上海燈區。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安與上海市台辦聯絡處處長徐皓（右5）到上海燈區。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安與上海市台辦聯絡處處長徐皓（右5）到上海燈區。記者邱書昱／攝影

上海 北市 燈會 蔣萬安

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