新北違反道路挖掘冠軍出爐 水公司去年遭罰32次居冠、台電次之

駕駛行駛在道路上，不時都會遇到施工圍籬開挖馬路，其中不少因違反新北市道路挖掘管理自治條例遭養工處開罰，去年台灣自來水公司（台水）因此被開罰32次、罰款58萬元居冠、台電被罰26次次之、新北水利局被罰12次居三。不過比起前年台水被罰52次已減少被罰20次，台水表示近來皆依市府規定立即通報或按規定申請減少被罰次數。養工處呼籲事業單位開挖道路前依規定向提出申請以免持續受罰。

新北市人口多工程也多，不少駕駛行駛在道路上經常遇到道路開挖施工，無論是自來水、電力、瓦斯、電信等維修裝設都須挖馬路，但未做好交通維持易造成塞車，回填不實使路面不平更恐怕導致車禍發生。

新北市養工處統計，去年2023年因未依交通維持計畫封閉車道、路面品質嚴重修復不良、未依規定時間完成銑鋪、擅自挖掘等違反新北市道路挖掘管理自治條例共開罰120件、總罰金264萬元。

其中台水被罰32次、58萬元居冠，第二台電被罰26次、63萬元，第三新北市水利局被罰12次、38萬元，中華電信被罰11次、21萬元，台北自來水公司被罰5次、10萬元，新海瓦斯被罰4次、6萬元，新北市交通局被罰4次、6萬元，新世紀資通被罰3次、6萬元，欣泰瓦斯被罰2次、8萬元，國土署被罰2次、4萬元，以上位居前十名。

不過2022年被罰52次的台水，去年已減少被罰僅32次，台水副總武經文對此表示，由於之前辦理業務人員可能對於規定不熟悉才因此被罰，近來皆依造市府相關規定，若為緊急搶修則立即通報，或按規定申請開挖以減少被罰次數。

新北市養工處對此表示，事業單位違規開挖道路，除易增加用路人駕駛風險，也易造成交通回堵等狀況，呼籲事業單位開挖道路前須依規定向市府提出申請、施工時維持交通秩序，以免持續受罰。