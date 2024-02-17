快訊

年代旅遊嚴重違約！繼勒令停業3個月 觀光署今再罰81萬

林千又男友遭控偷14名牌包價值593萬 到案後多一項罪嫌原因曝光

燈海串聯西門到北門 3條路線遊台北燈節

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北違反道路挖掘冠軍出爐 水公司去年遭罰32次居冠、台電次之

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台水公司因未依交通維持計畫封閉車道、路面品質嚴重修復不良遭養工處開罰。圖／新北市養工處提供
台水公司因未依交通維持計畫封閉車道、路面品質嚴重修復不良遭養工處開罰。圖／新北市養工處提供

駕駛行駛在道路上，不時都會遇到施工圍籬開挖馬路，其中不少因違反新北市道路挖掘管理自治條例遭養工處開罰，去年台灣自來水公司（台水）因此被開罰32次、罰款58萬元居冠、台電被罰26次次之、新北水利局被罰12次居三。不過比起前年台水被罰52次已減少被罰20次，台水表示近來皆依市府規定立即通報或按規定申請減少被罰次數。養工處呼籲事業單位開挖道路前依規定向提出申請以免持續受罰。

新北市人口多工程也多，不少駕駛行駛在道路上經常遇到道路開挖施工，無論是自來水、電力、瓦斯、電信等維修裝設都須挖馬路，但未做好交通維持易造成塞車，回填不實使路面不平更恐怕導致車禍發生。

新北市養工處統計，去年2023年因未依交通維持計畫封閉車道、路面品質嚴重修復不良、未依規定時間完成銑鋪、擅自挖掘等違反新北市道路挖掘管理自治條例共開罰120件、總罰金264萬元。

其中台水被罰32次、58萬元居冠，第二台電被罰26次、63萬元，第三新北市水利局被罰12次、38萬元，中華電信被罰11次、21萬元，台北自來水公司被罰5次、10萬元，新海瓦斯被罰4次、6萬元，新北市交通局被罰4次、6萬元，新世紀資通被罰3次、6萬元，欣泰瓦斯被罰2次、8萬元，國土署被罰2次、4萬元，以上位居前十名。

不過2022年被罰52次的台水，去年已減少被罰僅32次，台水副總武經文對此表示，由於之前辦理業務人員可能對於規定不熟悉才因此被罰，近來皆依造市府相關規定，若為緊急搶修則立即通報，或按規定申請開挖以減少被罰次數。

新北市養工處對此表示，事業單位違規開挖道路，除易增加用路人駕駛風險，也易造成交通回堵等狀況，呼籲事業單位開挖道路前須依規定向市府提出申請、施工時維持交通秩序，以免持續受罰。

台電因未依規定時間完成銑鋪遭養工處開罰。圖／新北市養工處提供
台電因未依規定時間完成銑鋪遭養工處開罰。圖／新北市養工處提供
台水公司因未依交通維持計畫封閉車道、路面品質嚴重修復不良遭養工處開罰。圖／新北市養工處提供
台水公司因未依交通維持計畫封閉車道、路面品質嚴重修復不良遭養工處開罰。圖／新北市養工處提供

台水 新北 水利局

延伸閱讀

捷運新店區公所站旁海砂屋都更案今核定 新北列管已完成46案

淡水第一漁港改建後吸人潮 新北統整周邊店家懶人包資訊

影／新北三重民宅火警 7人一度受困2人送醫

新北去年放寬敬老卡「163萬人次搭台鐵」 北市也要跟進

相關新聞

燈海串聯西門到北門 3條路線遊台北燈節

為期31天的台北燈節，主燈「城現光龍」今天晚間點燈，全區123座燈組將照亮捷運西門站到北門站一帶，北市觀傳局精選出3條路...

新北違反道路挖掘冠軍出爐 水公司去年遭罰32次居冠、台電次之

駕駛行駛在道路上，不時都會遇到施工圍籬開挖馬路，其中不少因違反新北市道路挖掘管理自治條例遭養工處開罰，去年台灣自來水公司...

捷運新店區公所站旁海砂屋都更案今核定 新北列管已完成46案

新北市2022年4月「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」上路，針對海砂屋擬定自治條例，新增限期強制拆除重建等強...

上海訪團行程未給挨批守護國家機密 北市府：循往例當晚公布

繼「2023台灣燈會在台北」上海訪團來台行程公布惹議，民進黨北市議員何孟樺今批北市府，邀請對方2月17日至20日來台參加...

淡水第一漁港改建後吸人潮 新北統整周邊店家懶人包資訊

新北淡水是知名觀光景點，不只有山河景緻，還有豐富人文歷史。新北市漁業處表示，淡水第一漁港整修後，除了整頓原有髒亂環境，還...

民汐線公聽會睽違11年再辦 北市段綜合規劃報告書下月前送中央審議

地方期盼10多年的捷運民生汐止線，台北捷運局為加速建設，攜手新北捷運局合作台北市段綜合規劃作業。鑑於最近一次公聽會已是1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。