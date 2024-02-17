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捷運新店區公所站旁海砂屋都更案今核定 新北列管已完成46案

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新店區五峰路及五峰路48巷所圍街廓內，基地面積約158坪30老屋，市府認定為海砂屋具重建急迫性。圖／新北市都更處提供
新店區五峰路及五峰路48巷所圍街廓內，基地面積約158坪30老屋，市府認定為海砂屋具重建急迫性。圖／新北市都更處提供

新北市2022年4月「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」上路，針對海砂屋擬定自治條例，新增限期強制拆除重建等強制作為，並針對釘子戶祭出最高6萬元罰鍰，條例上路近兩年列管131案、完成46案，今再發布實施新店區捷運新店區公所站旁的海砂屋都更案，保障住戶安全。

位於新北市新店區捷運新店區公所站旁的海砂屋都更案於今天核定發布實施，此案由地主自組更新會擔任實施者，成為今年第1件以自力都更且全體同意的案件，重建後住戶將擁有更安全的居住環境。

此案位於新店區五峰路及五峰路48巷所圍街廓內，基地面積約158坪，現況為屋齡超過30年、5層樓鋼筋混凝土造建築物，戶數15戶，透過申請新北市府協助防災建築危險鑑定及評估要點全額補助，於2019年時經市府認定為海砂屋具重建急迫性。

住戶更新會高理事長表示，住戶們都是多年的老鄰居，彼此相互信賴，大家也希望能早日入住新房子，經討論後決定以自組更新會的方式重建，經整合、溝通協調及地主共識下，取得全體地主同意後送件，更新後戶數共計33戶，預計於2028年完工。

目前都更處計列管131案海砂屋，目前已完成46案審議、程序中22案、已完成46案，新北市都更處長林炳勲表示，為加速海砂屋社區及耐震能力不足的危險建築物重建，同意比率達9成或未同意戶僅剩1戶的案件，可申請新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫。此外也提供海砂屋免費鑑定、專業技術協助等機制，持續協助民眾改善危險老舊居住環境。

海砂屋更新後改建為戶數33戶大樓，預計於2028年完工。圖／新北市都更處提供
海砂屋更新後改建為戶數33戶大樓，預計於2028年完工。圖／新北市都更處提供

捷運 新北 海砂屋 都更

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