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新北去年放寬敬老卡「163萬人次搭台鐵」 北市也要跟進

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市去年擴大敬老卡可搭乘台鐵列車，北市如今也打算跟進。圖／本報資料照片
新北市去年擴大敬老卡可搭乘台鐵列車，北市如今也打算跟進。圖／本報資料照片

新北市敬老卡去年7月起開放搭乘台鐵列車，起站或訖站其中一站為北北基內任一車站，每趟次最高扣抵點數30點，如今北市議員也建議北市府跟進，預計放寬到北北基桃宜。新北社會局統計，去年7月至12月敬老卡搭乘台鐵共163萬4771人次，增加長輩出門活動的意願。

新北市社會局表示，每年編列約15億元補助65歲以上長者、身心障礙者搭乘大眾運輸，敬老卡每月有480點（元），可搭乘北北基市區公車、雙北捷運，但因平溪、雙溪、貢寮等偏鄉地區只有火車，因此去年擴大使用範圍至台鐵，希望鼓勵更多長者出門活動，也因新北幅員遼闊，生活圈擴及台北市及基隆市，也將使用範圍擴大，北北基總計35個車站可使用。

根據社會局統計，2023年7月至12月敬老卡搭乘台鐵共163萬4771人次，每月平均約27萬2462人次。多數長輩使用後均持正面反映，表示擴大台鐵後，可搭乘的選擇更多、也更方便。

新北社會局副局長許秀能說，新北65歲以上長輩有70萬多人，持有敬老卡約58萬人；身心障礙者有17萬多人，持有愛心卡約11萬人，開放台鐵列車，估計市府一年約需增加6千萬元財政負擔，另今年1月開始已開放搭乘機場捷運線，以方便機場捷運行經三重、新莊、泰山、林口等人口密集處，提供多元交通工具的選擇。

台鐵 機場捷運

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