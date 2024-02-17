台北燈節出動綠能流廁車 可手機充電

台北燈節「龍躍光城」今天登場，展期16天，預估帶來大量人潮，北市交通局祭出交通管制，環保局每天也動員逾百名清潔人員維護環境、巡查上百座公廁，更出動全國首座低碳綠能流廁車和去年台灣燈會受好評的多功能全齡化親善流廁車，讓民眾賞燈如廁免煩惱。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，環保局在中華路兩側、紅樓（主燈區）、捷運站出入口、中山堂前廣場及北門廣場等燈區人潮聚集處，設28處資源回收站，共56個一般垃圾桶與資源回收桶，方便賞燈遊客排出手中垃圾。

環保局也出動低碳綠能流廁車、多功能全齡化親善流廁車，2輛流廁車迄今已服務上千人次，均以防疫規格加強全車環境內外清潔消毒，並提供應急生理用品，落實月經平權，綠能流廁車用電是太陽能供電自發自用，多餘電力還可供民眾手機緊急充電。

燈節展區從捷運西門站沿中華路至捷運北門站，交通局表示，開幕日從上午12點到下午4點，封閉中華路一段至成都路27巷，及峨眉街至成都路的漢中街，接續到24點，封閉中華路一段至西寧南路、峨眉街至內江街的漢中街、成都路27巷及峨眉街6巷。

交通局說，停車管制從下午2點到24點，中華路一段至西寧南路、成都路至內江街的漢中街，停車格取消。公車行駛西門市場（漢中）站及西門市場（成都）站取消停靠。