發福袋慰勞清潔隊員 侯友宜：增加員額、調升獎金照顧基層

新北市長侯友宜今天前往中和區清潔隊，致贈福袋跟橘子慰勞清潔隊員，侯友宜表示，為鼓勵基層清潔隊員，落實相關照顧，新北市增加197名清潔隊員員額，將外勤隊員清潔獎金從每月8千調升為1萬，駕駛安全獎金每月600提升至1500元，環保單位職業傷害重，要用多元方式好好照顧基層。

侯友宜表示，清潔隊員全年無休，為了鼓勵基層清潔隊員，落實相關照顧，新北市增加了197名清潔隊員員額，並透過招考方式陸續補充；並將外勤清潔隊員清潔獎金由每月8千元調高為1萬元、駕駛安全獎金從每月600元提高到每月1500元，夜點費由每日80元調升為120元；大年初四及初五出勤者加一補一，以慰勉清潔隊員春節期間的收運辛勞。

環保局長程大維指出，今年除夕當周平均每日垃圾量約2914公噸，比平日垃圾量增加6成5，除夕當天垃圾量更達3436公噸，是平日1.94倍；初四恢復收運，垃圾量高達4210公噸，是平日2.38倍。

環保局表示，今年春節假期自2月8日小年夜開始，但考量民眾年前大掃除需求，7日（周三）是清潔隊員例行休息日，當天仍加班收運，並持續值勤到9日除夕當天傍晚6時，除夕晚間到初三各區清潔隊共提供71處垃圾定時定點收運服務，2月13日農曆初四即恢復正常垃圾收運，加上因應1999市民服務專線的緊急環境維護勤務，清潔隊員的服務相當於24小時全年無休，希望能提供給市民們更好的環境品質。