直男掰彎？ 蔣萬安認了摩羯原型 曝在太座眼中就是一塊木頭

昨天情人節，台北市長蔣萬安的直男大拷問影片，蔣不僅示範如何小鳥依人，還開玩笑自稱自己現在是已經愈來愈彎。今天被問到此看法，蔣萬安自己先笑出來，表示她太太也看了影片後，認證「我真的是一個鋼鐵直人」，甚至透露在太太眼中「我就是一塊木頭」。

為了祝福大家情人節快樂，蔣萬安昨天大年初五情人節預錄影片挑戰直男大拷問，不僅自稱「彎道情人（直男相反詞）」，甚至還賣力示範如何表現「濃烈的愛」，開玩笑稱自己現在愈來愈彎了，只不過最後女性幕僚代表評分，蔣萬安仍榮獲直男第一。

不過有網友覺得愈來愈彎這句話聽起來不舒服，蔣萬安今表示，昨天影片出來，她太太也有看到，就說「真的是一個鋼鐵直人」。蔣說，太太一直以來就覺得他真的很不浪漫，可能真的是摩羯座原型的，他跟太太就是維持一個簡單、樸實浪漫，有時間在一起陪家人、孩子，這就是她的浪漫。