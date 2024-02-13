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影／侯友宜發放吉龍福袋 民眾排隊百公尺等候逾3小時

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
新北市長侯友宜發放的「吉龍舞春」福袋，除了印有吉龍圖案，還有十元硬幣一枚，吸引大批民眾一早排隊索取。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜發放的「吉龍舞春」福袋，除了印有吉龍圖案，還有十元硬幣一枚，吸引大批民眾一早排隊索取。記者杜建重／攝影

新北市長侯友宜今天到新北市泰山區頂泰山巖、顯應祖師廟參拜並發放福袋，吸引不少民眾一早就來排隊等候索取，侯友宜致詞時感謝大家對他的疼愛，他會把這些關懷化作力量，為台灣做出更大的奉獻，也會為新北市加倍努力。

侯友宜受訪時被媒體問到，有人點名內政部前部長李鴻源是否可能接任新北市長？侯友宜對此示，李鴻源是他的好朋友，不但有專業也有熱誠，對國家人民充滿使命感，李也為台灣未來所面臨的困境提供解決的辦法，他是一個很棒的前任部長。

今天排隊等拿「吉龍舞春」福袋的民眾隊伍長達上百公尺，除了新北市民，還有來自彰化、花蓮及中南部的民眾一大清早就來排隊，有些人等候長達三、四個小時，侯友宜感到不捨，對這些來自中南部的朋友，為拿取一個福袋不遠千里，非常感謝大家對自己的照顧與支持。

侯友宜說，除了福袋，今年新北市所發放「吉龍舞春」的春聯，民眾索取也特別踴躍，原本只印35萬份，發完再加印41萬份，結果還是不夠，他要感謝大家給侯友宜滿滿的關懷，他會把這些關懷與支持化為力量，為台灣及新北市做出更大的奉獻。

新北市長侯友宜今天到新北市泰山區頂泰山巖顯應祖師廟發放「吉龍舞春」福袋，吸引來自全國各地的民眾一早排隊索取，長長人龍超過上百公尺。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜今天到新北市泰山區頂泰山巖顯應祖師廟發放「吉龍舞春」福袋，吸引來自全國各地的民眾一早排隊索取，長長人龍超過上百公尺。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（右）今天到新北市泰山區頂泰山巖顯應祖師廟發放福袋，民眾一早排隊索取，並搶著與侯友宜合照。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（右）今天到新北市泰山區頂泰山巖顯應祖師廟發放福袋，民眾一早排隊索取，並搶著與侯友宜合照。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（中）今天在內政部前部長李鴻源（左）與立委洪孟楷（右）的陪同下，到新北市泰山區頂泰山巖顯應祖師廟參拜並發放福袋。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（中）今天在內政部前部長李鴻源（左）與立委洪孟楷（右）的陪同下，到新北市泰山區頂泰山巖顯應祖師廟參拜並發放福袋。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（右）今天到新北市泰山區頂泰山巖顯應祖師廟發放福袋，吸引不少民眾一早就來排隊索取，侯友宜也向民眾握手拜年。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（右）今天到新北市泰山區頂泰山巖顯應祖師廟發放福袋，吸引不少民眾一早就來排隊索取，侯友宜也向民眾握手拜年。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（前左三）今天到新北市泰山區頂泰山巖顯應祖師廟參拜並發放福袋，現場湧入大批索取福袋的民眾。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（前左三）今天到新北市泰山區頂泰山巖顯應祖師廟參拜並發放福袋，現場湧入大批索取福袋的民眾。記者杜建重／攝影

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