影／侯友宜發放吉龍福袋 民眾排隊百公尺等候逾3小時

新北市長侯友宜今天到新北市泰山區頂泰山巖、顯應祖師廟參拜並發放福袋，吸引不少民眾一早就來排隊等候索取，侯友宜致詞時感謝大家對他的疼愛，他會把這些關懷化作力量，為台灣做出更大的奉獻，也會為新北市加倍努力。

侯友宜受訪時被媒體問到，有人點名內政部前部長李鴻源是否可能接任新北市長？侯友宜對此示，李鴻源是他的好朋友，不但有專業也有熱誠，對國家人民充滿使命感，李也為台灣未來所面臨的困境提供解決的辦法，他是一個很棒的前任部長。

今天排隊等拿「吉龍舞春」福袋的民眾隊伍長達上百公尺，除了新北市民，還有來自彰化、花蓮及中南部的民眾一大清早就來排隊，有些人等候長達三、四個小時，侯友宜感到不捨，對這些來自中南部的朋友，為拿取一個福袋不遠千里，非常感謝大家對自己的照顧與支持。