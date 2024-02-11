影／蔡英文初二深澳安檢所發福袋 特別關心象鼻岩海域
今天大年初二，蔡英文總統上午9點到達新北市瑞芳海巡署深澳漁港安檢所視察，感謝守護國家安全，頒春節加菜金、福袋。深澳所附近就是知名景點象鼻岩，去年12月發生斷鼻事件，引發國人關注，蔡總統特別關心象鼻岩附近海域的救生救難工作，感謝海巡做得很好，讓人民安心過年。
今天天氣回暖，蔡總統上午由國家安全會議秘書長顧立雄、總統府副秘書長張惇涵陪同，到海巡署北部分署第二岸巡隊深澳漁港安檢所視察，海洋委員會主任委員管碧玲及海巡署署長周美伍接待，總統肯定海巡人員農曆年節期間戍守海疆辛勞，頒發加菜金及福袋表達慰勉之意。
媒體詢問新年有沒有什麼新希望、這幾天過得如何，蔡總統沒有回答，上午10時50分，蔡總統再到淡水的第二海巡隊艦隊分署視察。
管碧玲說，蔡總統今天來關心海巡業務，因為深澳安檢所旁邊附近景點比較多，蔡總統詢問各項業務，她很溫暖，看到海巡同仁表情很快樂，就詢問「你們是不是要交換班，要放假了？」蔡總統猜對了，大家都很開心。
由次深澳安檢所附近就是象鼻岩，去年12月象鼻斷裂落海，很多民眾惋惜。管碧玲表示，她有特別向總統提到，這裡離象鼻岩很近，還有好幾個景點，救生救難的案件也很多，海巡人員做得很好，她特別介紹同仁表現很好，本身也有潛水執照，總統也很稱讚，尤其這位同仁還很年輕，工作做得很好。
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