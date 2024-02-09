春節警消堅守崗位 蔣萬安慰問發紅包 獲贈畫像笑了「比我本人帥」

農曆春節假期，警察局、消防局仍24小時全年無休。台北市長蔣萬安今天視察、慰問各區派出所及分隊，並發放過年紅包，感謝基層同仁犧牲與家庭的相處時刻，守護台北市的安全。

蔣萬安早上赴中山二派出所發放紅包，他致詞時表示，中山分局一直以來是勤務非常繁重的分局，過去擔任立法委員期間在中山區，深刻感受到基層警察同仁非常辛勞，這地方有行天宮、有榮濱商圈等，過年期間人潮非常多，整個治安或交通維護員警負擔非常重。

蔣萬安感謝基層員警在除夕夜犧牲與家人的團聚時刻，24小時全年無休，在崗位上真的非常非常辛苦，也要向各位眷屬表達感謝，因為家人是在背後默默支持、體諒，常常犧牲和家人相處的時間，為的就是守護這座城市的安全。