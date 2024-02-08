連續兩天與東京都知事會面 蔣萬安盼能讓台北永續有「這心態」

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聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今下午特別和東京都知事小池百合子茶敘，並送上新年春年、發財金等。圖／取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安今下午特別和東京都知事小池百合子茶敘，並送上新年春年、發財金等。圖／取自蔣萬安臉書

台北市長蔣萬安昨天與東京都知事小池百合子在市府會面，今下午又特別到晶華酒店茶敘，蔣今傍晚也在臉書分享，這兩次會面讓他受益良多，雙方交流少子化因應、韌性城市建設、永續與創新等，他對小池淵博的智識與對「mindset」的重視，印象深刻，他也認同要讓台北永續，就要有「先天下之憂的心、防微杜漸的技。」市府與市民要攜手前進。

蔣萬安說，今聊到防災議題時，小池向他分享防災就是要時刻準備好，例如東京隨時要小心一旦富士山火山爆發會造成的影響，所以特別透過學校教育，讓所有東京都的孩子對於「自助、互助、公助」的防災意識口訣朗朗上口，

蔣萬安表示，小池和她分享，自己曾讀到18世紀法國大革命的起因，與當時冰島的火山灰有關，「正因為火山灰帶來的一連串自然效應，農產歉收，人民經濟與生計受到影響，引爆了整場革命，並留下了瑪麗皇后看到飢民，詢問為何不吃蛋糕的故事。」

蔣萬安說，小池昨天分享的「心、技、體」哲學，脫胎於跆拳道等武術競技，卻也給了她為政自持的啟發，mindset永遠最重要，讓他也認為要讓台北永續，就要有「先天下之憂的心、防微杜漸的技，而市府與市民要能夠同體前進。」

蔣萬安分享，連續兩天會面他對小池百合子淵博的智識印象深刻，他也認同要讓台北永續，就要有「先天下之憂的心、防微杜漸的技。」市府與市民要攜手前進。圖／取自蔣萬安臉書
蔣萬安分享，連續兩天會面他對小池百合子淵博的智識印象深刻，他也認同要讓台北永續，就要有「先天下之憂的心、防微杜漸的技。」市府與市民要攜手前進。圖／取自蔣萬安臉書

小池百合子 東京 蔣萬安

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