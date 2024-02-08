春節假期來臨，台北市長蔣萬安中午到南港慰勞清潔隊員，感謝隊員一整年付出，並送上水果禮盒及紅包，不少隊員看到市長來熱情上前索要合照，針對春節垃圾收運，蔣也提醒，大型傢俱回收到今天，一般垃圾及廚餘到除夕都還有，相關收運到初六會恢復正常。

蔣萬安今天前往環保局清潔隊南港分隊慰勞致詞表示，感謝隊員過去一年付出，包含跨年垃圾清運等，維護台北市視容，他也理解清潔隊辛苦，去年底清潔獎金上限從原本的8000元提高到1萬，駕駛安全獎金從原本600元到1500元，強調對於同仁照顧，他會說到做到。

針對春節垃圾運輸，蔣萬安表示，一般垃圾還有廚餘回收，一直到明天除夕夜都還有，初四也會再做收運，而大型廢棄物今天是最後一天，相關收運到初六後恢復正常。

此外，針對台北市春節醫療服務，蔣萬安表示，有23家醫院都有提供24小時的急診服務，有98個醫療院所有提供防疫門診。蔣也提到，過年期間免不了大魚大肉，12區的運動中心初二就會開放，且民眾姓名裡有「龍」或生肖屬龍者，都可以免費入場。