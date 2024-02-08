民怨機車時速48還被按喇叭 廖先翔批新北交通局只想卸責

新北市汐止區新台五路往台北方向，今年初為開放機車行駛內車道，將原速限50公里降為40公里引發民怨「騎48還是一路被按喇叭」。交通局則回應初期降速讓民眾適應，後續持續滾動式檢討。

新北市新台五路為雙向共六線大馬路，今年初為避免機車與上高速公路匝道車流交織產生危險，因此開放內車道行駛機車，並將原速限50公里調降為40公里，但民眾不滿在臉書汐止集團抱怨「新台五路往台北方向過遠雄後這麼寬的道路竟然限速40，想說遵守規則騎48（時速）還是一路被按喇叭，請問為什麼這麼寬的高速公路週邊要限速40？」並標記當地立委廖先翔。

廖先翔也留言回應，當初在爭取內側車道取消禁行機車時，交通局同意，但認為應該有配套措施，因此在沒有與地方討論的情況下逕自調低限速，因此他一直和交通局溝通，希望恢復原本限速。

廖先翔說，交通局長官想法很簡單，就是想要卸責而已，也不會想去裝測速照相因為這根本不是交通局的業務，會降低限速是交通局長官認為開放內側騎乘機車後，若發生事故會被苛責，會影響到自己的官位與仕途發展，因此用限制人民自由的方式來管理，若出事了就說「喔～是你們超速才會這樣」，不是交通局設計的問題。

廖先翔接著批評，不只交通局，很多單位官員都會有這樣的想法來做管理，這當然是錯誤的，面對這樣集體的官僚心態，其實也需要社會大眾當社會事件發生時不應該反射性的指責政府官員，而是能夠就事論事指出錯誤的地方去檢討，不健康的官僚心態也才能進步，至於這個個案會繼續溝通。