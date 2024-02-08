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淨零碳排北市動起來 綠覆固碳、廚餘變生質能

中央社／ 台北8日電
2050淨零碳排，台北市要深化創儲能及綠運輸等概念。圖為北市電動公車，希望2030年市區公車全面電動化。（台北市政府交通局提供） 中央社
2050淨零碳排，台北市要深化創儲能及綠運輸等概念。圖為北市電動公車，希望2030年市區公車全面電動化。（台北市政府交通局提供） 中央社

台北市長蔣萬安將2050淨零碳排列為施政重點，除了由交通局推廣綠運輸，還發行債券興建捷運、開闢公園綠地固碳，並編列廚餘生質能源處理廠預算。

北市在前市長柯文哲任內即2022年6月通過淨零排放管理自治條例，成為全國首部2050淨零排放地方法規，8大核心項目分別為除碳、創綠、節電、綠運、減廢、增匯、調適、永續。

蔣萬安上任後也將淨零永續視為重點政策，北市府表示，目標為2030年減碳40%、2040年減碳65%，達成2050淨零排放。

北市府日前率全國之先，掛牌發行新台幣25億元政府「社會責任債券」，資金將全數用於建設捷運，減少私人運具碳排；財政局表示，這是國內政府機關首先掛牌發行社會責任債券，也是國內政府機關首例將計畫書內容與聯合國永續發展目標（SDGs）連結。

工務局則從汙水處理及打造密集綠覆固碳城市著手。工務局表示，內湖廠及八里廠112年度獲頒環境部「產品碳足跡標籤證書」，而今年底民生水資中心將試運轉，逐步朝2030汙水完全自主處理邁進。

工務局指出，藉由增加遮蔭與植樹，為台北體感降溫，並針對社子島地區開發預計新闢約81公頃公園，加上每年以開闢1公頃公園綠地為目標，至2050年北市將可新增約109公頃公園面積。

以1公頃公園綠地約可增加8.5公噸固碳量計算，屆時將可增加935公噸固碳量，透過林相改良來優化林相並增加碳匯，已完成內雙溪自然中心、士林第八公墓、指南及圓山風景區等地共計約7公頃的林相改良。

環保局則積極導入創能儲能概念，流廁車、水質監測、烏賊車稽查等，都要全面擴大「發電自用自足」；另外，規劃內湖焚化廠轉型為綠能園區，也要改善焚化爐、提升發電效率，從原有10%增加到25%，透過發電賣錢，也為再生能源做出貢獻。

都發局則提出「低碳家園3策略」，表示要降低環境溫度雖然困難，但可以創造優適宜居環境，首先是體感降溫減碳，利用水綠降溫、通風散熱、遮蔭涼適策略，營造戶外舒適體感環境。

其次是建築能效降碳，利用建築能效標示管制，減少建築使用階段用電、用水、瓦斯等排碳量；最後則是由公部門主導，推動實際計算樹冠覆蓋率及垂直綠化的台北綠容積，強化公園綠地及人行道綠遮蔭品質，未來北市府公共工程也將全面提升建築能效等級。

在法規與預算部分，環保局指出，已編列興建廚餘生質能源處理廠的預算，將廚餘肥料化或能源化，已經列入淨零碳排轉型計畫，預計今年啟動相關程序。

工務局為提升北市碳匯，則著手撰擬台北市碳匯經營增量辦法法規草案；都發局將針對密集綠覆、深陽台及連續遮簷設施的建蔽容積計算方式，進行專案都市計畫擬訂，預計今年完成第一階段法治化程序。

再生能源 廚餘 減碳 碳排放

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