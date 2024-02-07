聽新聞
test
0:00 / 0:00
計畫暑假出訪美國 蔣萬安：朝這方向規畫約6月底、7月初
台北市長蔣萬安規畫今年暑假訪美，外界解讀是為未來總統大位試水溫？蔣萬安今天表示，每一次的參訪都是很重要的城市交流，除了行銷台北，也可以借助他山之石，針對議題進行市政交流。
蔣萬安說，他每一次的出訪最重要是時間，因為在台北市會面對議會開議期間，不管去年出訪新加坡、首爾或上海雙城論壇，都是在會期結束之後，七月、八月、九月、下一個會期開始之前，這一次目前的規畫也是朝這個方向，也會是在議會會期結束之下，約六月底，七月初，這完全是時間行程安排上的考量。
蔣萬安今天與東京都知事小池百合子會面，會後媒體問蔣，是否暑假規畫訪美？蔣說，今天與小池百合子見面，每一次的參訪都是很重要的城市交流，除了行銷台北，也可以借助他山之石，包括東京明年將舉辦聽奧、雙北明年辦世壯運，雙方有很多可以交流彼此學習的東西，還有去年出訪新加坡、上海雙城論壇，都是針對議題型態進行市政交流。
蔣說，他的出訪行程是設定好議題主軸，包括到新加坡看永續發展、居住環境；出訪韓國首爾看新創文化產業，實際了解首爾青年局運作情形；到上海參加雙城論壇也簽署三項MOU，未來每一項出訪都是秉持這樣的立場。至於今年台北上海雙城論壇輪到台北市舉辦，北市府會依照慣例，下半年舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言