與小池百合子無話不談 蔣萬安秀扮索隆照兩人開心自拍

東京都知事小池百合子今天訪台，下午到台北市政府拜會台北市長蔣萬安，兩人無話不談，小池百合子親手幫蔣市長別上明年東京都將舉辦聽障奧運的紀念徽章；蔣萬安則邀請小池百合子玩自拍，兩人互動熱絡。

今年小池百合子第二任知事任期將卸任，由於這次是她兩屆知事第一次訪台，媒體也問小池百合子這次訪台有無特別意義？小池受訪表示，真的很久、終於來到台灣，當然不免也有因前面三年疫情影響要到海外非常困難，所以這次先到澳洲、再到台灣訪問。

兩人閉門會談結束後互贈禮物，小池百合子特地幫市長蔣萬安別上2025日本聽奧的紀念徽章，並致贈蔣日本永續活動SusHi Tech 2024的握壽司鑰匙圈等；蔣萬安則送小池龍形琉璃作品「氣運生輝」，因蔣萬安得知小池知事正巧屬龍，蔣特別致贈行草書寫的「龍」字造型琉璃、及2025世壯運紀念徽章。互贈禮物後，蔣萬安還拿出手機與小池百合子自拍，兩人開心對著手機鏡頭笑。

媒體會後問蔣，說自拍有沒有讓小池知事嚇一跳？蔣萬安說，她說OK、沒有問題，主要是有秀給小池看，他之前萬聖節扮裝索隆的照片，因小池過去每一年萬聖節也會扮裝，特別跟得上時代，所以有給小池看他去年萬聖節扮索隆，小池的反應就是一直笑，覺得很有趣，一方面有趣，一方面也覺得扮得像。蔣說，看出小池知事對市民的關心，積極走入基層互動節慶。