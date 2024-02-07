春節估湧入43萬車 台東兩處公有停車場免費停車
春節連續假期到來，台東各大飯店住房率趨近全滿，考量外來遊客及返鄉團圓民眾停車需求，台東縣政府宣布，明天起至2月14日（大年初五），春節7天連續假期，開放縣府第一及第二停車場，共計80格汽車及250格機車給民眾免費停車，以紓解部分停車需求。
相關單位預估，今年春節台東縣會湧入43萬輛次車流。
台東縣政府表示，第一停車場位在縣政府後方，汽車停車50格，內含身心障礙車位2格、孕婦兒童專用停車位3格，另有機車停車位250格。第二停車場位在縣長公館旁，汽車停車位30格，含孕婦兒童專用停車位1格，兩地均免費供民眾及外來遊客停車，相距不遠。
縣府說明，兩處停車場的開放時間為2月8日（周四）至2月14日（周三），每天上午7點至晚上10點，民眾可由博愛路362巷與五權路交叉口處之分隔島，遵循交通標誌進入縣府後方停車，須注意每天晚上有關門時間。
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