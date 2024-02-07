迪化街成全台首座禁菸年貨大街 蔣萬安曝民眾「這心聲」

許多到迪化年貨大街採買民眾深受二手菸之苦，台北市長蔣萬安上月底宣布研議「無菸示範區」，過去6天已寄送7萬封簡訊、巡邏人員舉牌和商圈廣播宣導、取締亂丟菸蒂者。台北市長蔣萬安今天也在臉書表示「年味更多，菸味更少」，是他與市民朋友對台北年貨大街共同的嚮往。

蔣萬安說，年貨大街、商圈雖然不屬於菸害防制法規定的禁菸場所，但在北市府全力溝通下，特別感謝迪化商圈的店家、里長和居民的認同與支持，進行了無菸示範區的首次嘗試。

蔣說，2月3日開始，市府寄送了7萬封動態宣導簡訊，只要民眾到了迪化年貨大街，就會收到無菸宣導簡訊；同時，也在商圈內透過廣播、加設告示牌，並請巡邏人員以手舉牌宣導、取締亂丟菸蒂。經過這幾天的努力，已陸續聽到當地居民與遊客給了菸味明顯減少的好評。

蔣萬安提到，除了感謝同仁的努力與市民的配合，他也要和市府團隊的夥伴共勉：法規有限制，就想辦法克服；時程有限制，日後就做好預先規劃的工作，市政工作一定要以人民的福祉為念，服務為先，劍及履及！

迪化街是年貨大街首創之地，蔣萬安說，現在也成為全台第一個年貨大街無菸示範區，明年開始，市府將進一步推動迪化年貨大街往禁菸區方向邁進，讓市民朋友可以有更好的年節採買體驗。

明天就是小年夜，蔣也宣導，北市府有台北年貨大街免費接駁、商圈活動的最後一天，請大家把握年前最後的採買機會，他也預祝大家健康快樂過好年。不要忘記，健康、快樂最重要。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康