北市動物之家連六休 線上來看毛小孩
因應農曆春節，台北市動物之家從9日到14日暫停對外開放，15日恢復服務。北市動保處表示，8日為小年夜，當天仍有正常開放，民眾可以把握年前參訪及認養動物，休館期間若想了解待認養犬貓或遺失寵物，可以到台北市動物之家粉絲專頁或全國動物收容管理系統查詢。
動保處表示，休管期間，仍有獸醫師、助理、行為訓練師、動物管理員及清潔人員輪值照護收容的動物，並備妥存糧與電暖器等禦寒設備，讓毛孩溫飽過年。
由於春節可能會有爆竹或煙火聲，可能會驚嚇到毛小孩，動保處提醒，隨時注意牠們是否安全的在身邊，以防走失，也務必為家中毛孩植入晶片，並記得確認家中毛孩的寵物登記資料是否正確完整。
動保處表示，自即日起至動物之家成功認養動物，加碼提供飼主好禮濾掛咖啡包1盒10包，限量120盒，送完為止。
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