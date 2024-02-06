新北路邊停車除夕初一全免費 觀光區其餘時段收費
新北市交通局說，春節連假8日至14日期間，非觀光區的路邊停車格皆暫停收費；至於觀光區路邊停車格僅9日（除夕）與10日（初一）暫停收費，其餘都正常收費。
新北市政府交通局停車營運科長許芫綺表示，今年春節假期自8日至14日展開，新北市非觀光區的路邊收費停車格皆暫停收費。
至於商圈、老街及觀光風景區附近路邊停車格9日（除夕）與10日（初一）暫停收費，但8日（小年夜）及11日（初二）至14日（初五）維持正常收費，包括板橋府中商圈、中和員山公園、金山老街、林口購物中心、三峽老街、鶯歌老街、新北大都會公園、蘆洲長榮路商圈、淡水老街、新店裕隆城、深坑老街及石碇老街等。
新北交通局說，如果在收費路段停車，駛離時卻沒看到繳費單或另有到期繳費單，都可利用行動支付App（如Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、friDay理財+），及全國繳費網線上查詢繳費，或到新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw）查詢。
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