過年大掃除 新北清潔隊7日周三加班收運、8日正常收運

年假將至，明天7日雖是周三垃圾收運例行停收日，新北清潔隊將加班收運，2月8日小年夜亦維持正常收運，2月9日除夕當天上午提前收運至傍晚6時止，2月10日至12日（農曆初一至初三）停止收運，自2月13日農曆初四恢復正常收運。而除夕晚間至初三垃圾收運停收期間，新北市設置71處定時定點收運站，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」網站查詢。

新北市環保局表示，春節期間民眾若欲前往71處定點收運站倒垃圾，務必於開放時段依規定使用專用垃圾袋交付垃圾。環保局將於定點站架設移動式監視器，並機動巡查取締以維持環境整潔，一旦查獲民眾於非開放時段隨意棄置垃圾造成環境髒亂，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處6000元罰鍰。

環保局表示，民眾交付垃圾時，應依規定區分ㄧ般垃圾、廚餘和資源回收物等3類，廚餘或資收物請勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車，廚餘請瀝水並打包，而回收時務必遵守新北市回收新規─7大類資源回收物廢乾淨塑膠袋、包裝用發泡塑膠（保麗龍）、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、廢鉛蓄電池及易燃物應確實分類，並單獨交付給清潔隊回收，以免發生爆炸或割傷等危險情事，也能提高資源再利用率；而如以塑膠袋盛裝回收物，其外觀須為可辨明內容物之透明或半透明材質。各類物品之處理及交付方式詳情可至「回收物品易查通」網站查詢。

廢棄大型家具清運部分，目前新北市各區清潔隊僅受理預約過年後清運，請民眾務必遵守與清潔隊約定的時間及放置地點，切勿隨意棄置或提前搬出，也嚴禁事業廢棄物或家具行之廢棄物混入。