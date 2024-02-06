年節到 三峽普賢寺捐贈社宅弱勢戶223萬全新家具家電

「要做就做到最好」三峽普賢寺響應新北市好日子愛心大平台，捐贈「弱勢租屋輔導計畫」市值達223萬7700元的全新家電、家具一批，品質都經宗道法師親自挑選，今天在市府舉行捐贈儀式，由市長侯友宜代表受贈，為弱勢民眾打造友善及安全的租屋空間。

社會局長李美珍表示，為緩解弱勢民眾於租屋上常因經濟能力不佳，僅能承租偏僻、未配有電梯及無障礙設備的老舊房屋，出入不便或有安全隱憂，社會局與城鄉發展局合作，取得數戶全新空屋宅，辦理「弱勢租屋輔導計畫」，以低廉優惠的價格承租予弱勢民眾，期能保障其居住的權益。該輔導計畫更獲三峽普賢寺共同響應，捐贈全新家電家具，使是類經濟弱勢的民眾能安心入住。

近期入住該方案屋舍的劉老伯伯表示，已高齡70歲，女兒到南部就讀大學沒有同住，隨著年紀漸長步行容易跌倒，又罹患多項慢性疾病，加上經濟能力有限，多次被民間屋主拒租，最後僅得承租一處老舊公寓，行動不便的他因此鮮少下樓外出，偶爾出入更是屢屢發生跌倒的危險，感謝新北市結合民間資源提供了一個如此溫馨又安全的居家環境，讓原本幾乎足不出戶的他，現在可以坐電梯下樓曬太陽了。

三峽普賢寺宗道法師表示，畢生以奉行助人為喜樂之事，當全力照顧社會基層弱勢族群，此次獲知社會局推行弱勢租屋輔導方案，瞭解到弱勢民眾在租屋上會遇到眾多困難，租屋環境亦不甚理想，而社會局所提供屋舍空間內尚無裝潢、家具及家電設備，因此協助採購全新的衣櫃、沙發桌椅、床架床墊等家具，進屋安裝冷氣、熱水器等設備，期待弱勢家戶皆能獲得妥適的照顧。

侯友宜表示，對於三峽普賢寺長年來善心義舉深深感動且敬佩，自2019年起即陸續捐贈市府3輛復康巴士、3輛高頂救護車、疫情防護物資及預防走失手鍊等，此次大力支持社會局照顧弱勢族居住權益，促使社會住宅空間能有極大化之運用，共同促成安全、安心的居住環境，市府團隊會持續透過跨局處間合作，協力照顧與守護市民生活。

宗道法師因為與新北市社會局前局長張錦麗為好友，今天也致贈家屬鑲鏽的蓋棺被及來自西藏的往生被與甘露丸，相信她會再來世間協助眾生。