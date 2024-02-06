公告不及…迪化年貨大街今年無法「無菸示範」 北市府改簡訊勸導

農曆春節將至，北市迪化年貨大街擠滿採買人潮，不少癮君子穿梭吸菸，挨批「菸味比年味重」，市長蔣萬安上月底宣布將研議全台首處年貨大街「無菸示範區」，儘管今年因公告程序不及，市府仍加強勸導，衛生局2月3日至8日發送共7萬封簡訊，商業處則祭出三大勸導措施。

菸害防制法規範禁菸場所包含學校、圖書館、醫療機構、政府機關、大眾運輸工具等。北市衛生局健康管理科長林雪蘭表示，年貨大街屬商圈，不在禁菸規範內，設禁菸區須7天前先公告，範圍、產權和禁菸標示張貼均要完備。

林雪蘭說，礙於法規，今年來不及公告，因此採無菸環境勸導，衛生局於2月3日至8日發送共7萬封動態簡訊，只要民眾到迪化年貨大街，就會收到簡訊提醒。簡訊內容為「『2024台北年貨大街』歡迎您，讓我們共同營造迪化街年貨大街健康無菸環境，迪化商圈及臺北市政府關心您，並祝您新年快樂。」

另外，商業處也有三大勸導作為。商業處副處長江美玲表示，過往就會要求店家不要在攤位前抽菸，今年為勸導民眾不要抽煙，現場設有禁菸告示牌，巡守隊舉牌也會舉牌走動式宣導，商圈街區則會廣播。

江美玲說，迪化街是北市規模最大的年貨大街，明年就會全面禁菸作為示範區，至於其他年貨大街因屬性不同，如吃美食的寧夏夜市商圈、買年菜的榮濱商店街，商業處將於年前邀集各商圈討論需求及必要性，提前於活動開跑前7天決定是否公告為禁菸區。民眾有反映，市府會積極處理。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿表示，每天均有派巡查員查看迪化街環境整潔，包含亂丟菸蒂。1月26日到2月4日已告發103件亂丟菸蒂，每件依廢棄物清理法開罰3600元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康