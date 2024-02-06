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5年5億預算…北市11月引千輛YouBike2.0E電輔車 可跨北北桃區

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
全國各縣市陸續引進YouBike2.0E電動輔助自行車（深橘色），台北市預計今年11月會有1000輛電輔車。圖／聯合報系資料照
全國各縣市陸續引進YouBike2.0E電動輔助自行車（深橘色），台北市預計今年11月會有1000輛電輔車。圖／聯合報系資料照

桃園市引進YouBike2.0E電動輔助自行車，於2月1日陸續上路，今年底預估可達1500輛，並開放騎乘至雙北。北市交通局今表示，議會之前通過5年5億元預算要增加車輛，預估今年11月就會引進1000輛YouBike2.0E，與YouBike2.0同車樁，只能騎乘在人車共道的人行道或自行車專用道。

台北市政府預計今年要恢復YouBike前30分鐘免費政策，會陸續購買5000輛YouBike2.0，由於還在盤點數據、購買車輛與測試，預計要農曆年後才會上路，待時間確定會另行公布，但今年一定可以上路。

至於YouBike2.0E部分，交通局運管科長朱宸佐說，台北市議會已經通過5年5億元的預算，包含擴站、營運調度維修等，並且購置YouBike2.0與YouBike2.0E，2028年電輔車可達4500輛，合約結束後會再重新招標廠商營運。

朱宸佐表示，YouBike2.0E與普通自行車的車樁一樣，不用重新安裝，預計今年11月先引進1000輛，布點在山坡較多或是跨市橋梁等處，騎起來比較辛苦的地段。台北市人行道只能騎乘在有掛「人車共道」牌面或畫設「自行車專用道」才可騎電輔車，一般較窄只供行人行走的人行道則不能騎乘。

YouBike 人行道 自行車

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